Министр юстиции Украины Галущенко отправлен в отставку

19 ноября 2025 в 16:44
Министр юстиции Украины Герман Галущенко уволен со своего поста. Такое решение приняла Верховная Рада. Поводом для такой меры стали коррупционный скандал. Трансляция заседания велась на сайте украинского парламента.

