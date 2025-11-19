Министр юстиции Украины Галущенко отправлен в отставку
19 ноября 2025 в 16:44
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Министр юстиции Украины Герман Галущенко уволен со своего поста. Такое решение приняла Верховная Рада. Поводом для такой меры стали коррупционный скандал. Трансляция заседания велась на сайте украинского парламента.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал