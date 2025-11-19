Турчак обяжет местных депутатов согласовывать свои мероприятия
Андрей Турчак ограничит депутатам возможность устраивать митинги
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Андрей Турчак внесет в парламент Республики Алтай законопроект, обязывающий местных депутатов согласовывать свои мероприятия с исполнительной властью. Об этом URA.RU сообщил член Госсобрания Виктор Ромашкин. По его словам, рассмотрение запланировано на 27 ноября.
В администрации главы региона URA.RU заверили, что документ не будет содержать запретов и обязательств получать разрешения на встречи с избирателями: «Речь идет лишь о порядке организации указанных встреч в различных форматах и местах их проведения. Нормы полностью соответствуют федеральному законодательству». Там также добавили, что конституционный суд РФ требует предварительного уведомления.
В руководстве республики считают, что общение со сторонниками использовалось депутатами для проведения протестных уличных акций, пояснили источники, близкие к правительству. С июня по октябрь на «встречи» с местными лидерами ЛДПР и КПРФ Романом Рехтиным и Виктором Ромашкиным приходили сотни человек. В этом году регионе были активные протесты против реформы местного самоуправления и передачи земель инвесторам.
«Турчак сделал жесткий ход. Но это одна из мер предупреждения уличных акций и шаг в сторону силовиков, чтобы они могли в превентивном режиме выполнять свои функции, не дожидаясь протестов, которыми будут управлять политики», — дал оценку политолог Даниил Ермилов.
Ранее корреспондент URA.RU ездил на Алтай, чтобы узнать о том, как бывший секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак проводил свою губернаторскую кампанию. Подробности есть в репортаже.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.