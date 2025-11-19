Турчак обяжет местных депутатов согласовывать свои мероприятия

Андрей Турчак ограничит депутатам возможность устраивать митинги Фото: Роман Наумов © URA.RU

Андрей Турчак внесет в парламент Республики Алтай законопроект, обязывающий местных депутатов согласовывать свои мероприятия с исполнительной властью. Об этом URA.RU сообщил член Госсобрания Виктор Ромашкин. По его словам, рассмотрение запланировано на 27 ноября.

В администрации главы региона URA.RU заверили, что документ не будет содержать запретов и обязательств получать разрешения на встречи с избирателями: «Речь идет лишь о порядке организации указанных встреч в различных форматах и местах их проведения. Нормы полностью соответствуют федеральному законодательству». Там также добавили, что конституционный суд РФ требует предварительного уведомления.

В руководстве республики считают, что общение со сторонниками использовалось депутатами для проведения протестных уличных акций, пояснили источники, близкие к правительству. С июня по октябрь на «встречи» с местными лидерами ЛДПР и КПРФ Романом Рехтиным и Виктором Ромашкиным приходили сотни человек. В этом году регионе были активные протесты против реформы местного самоуправления и передачи земель инвесторам.

Продолжение после рекламы

«Турчак сделал жесткий ход. Но это одна из мер предупреждения уличных акций и шаг в сторону силовиков, чтобы они могли в превентивном режиме выполнять свои функции, не дожидаясь протестов, которыми будут управлять политики», — дал оценку политолог Даниил Ермилов.