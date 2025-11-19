Автоблогеру Wengallbi суд назначил срок за дачу взятки сотруднику ДПС
19 ноября 2025 в 16:13
Фото: © URA.RU
Автоблогер Wengallbi получил три года тюрьмы. Он обвиняется в подкупе сотрудника ДПС. Такой приговор вынес Московский городской суд. Вердикт был оглашен во время слушания дела.
