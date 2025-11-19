Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Белгородской области два человека пострадали из-за взрыва газа

19 ноября 2025 в 17:08
Дом разрушился полностью, на месте работают спасатели

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Алексеевке (Белгородская область) произошел взрыв газа. В результате произошедшего, по предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в Белгородской области», — говорится в сообщении. По данным спасателей, из-за взрыва полностью разрушен частный дом. Также были повреждены кровля и фасад соседнего дома. Отмечается, что пожара на месте происшествия не было.

Ранее в Омской области произошла авария на магистральном газопроводе, приведшая к возгоранию в районе поселка Ростовка. Инцидент произошел утром 18 ноября во время ремонтных работ, в результате чего часть промышленных предприятий региона осталась без газоснабжения.

По предварительным данным, пострадали два человека

Фото: ГУ МЧС Белгородской области

