В Белгородской области два человека пострадали из-за взрыва газа
Дом разрушился полностью, на месте работают спасатели
В Алексеевке (Белгородская область) произошел взрыв газа. В результате произошедшего, по предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в Белгородской области», — говорится в сообщении. По данным спасателей, из-за взрыва полностью разрушен частный дом. Также были повреждены кровля и фасад соседнего дома. Отмечается, что пожара на месте происшествия не было.
Ранее в Омской области произошла авария на магистральном газопроводе, приведшая к возгоранию в районе поселка Ростовка. Инцидент произошел утром 18 ноября во время ремонтных работ, в результате чего часть промышленных предприятий региона осталась без газоснабжения.
По предварительным данным, пострадали два человека
