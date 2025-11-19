Антикоррупционные органы проводят обыски в украинском «Нафтогазе»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Обыски в компании «Нафтогаз» проводятся на Украине. Мероприятия проводятся антикоррупционными органами страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Информацию подтвердил и другой депутат Рады — Ярослав Железняк.
«Проходят обыски, ситуация серьезная», — написал депутат Гончаренко в своем telegram-канале. По его словам, обыски связаны с расследованием возможных нарушений в деятельности компании.
Пока неизвестно, какие именно нарушения расследуются. Детали произошедшего уточняются.
