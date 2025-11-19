Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Антикоррупционные органы проводят обыски в украинском «Нафтогазе»

19 ноября 2025 в 16:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В краинской компании «Нафтогаз» проходят обыски

В краинской компании «Нафтогаз» проходят обыски

Фото: Илья Московец © URA.RU

Обыски в компании «Нафтогаз» проводятся на Украине. Мероприятия проводятся антикоррупционными органами страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Информацию подтвердил и другой депутат Рады — Ярослав Железняк.

«Проходят обыски, ситуация серьезная», — написал депутат Гончаренко в своем telegram-канале. По его словам, обыски связаны с расследованием возможных нарушений в деятельности компании.

Пока неизвестно, какие именно нарушения расследуются. Детали произошедшего уточняются.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал