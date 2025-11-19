Лицо жилищной лотереи: как мошенники забрали квартиру у Ларисы Долиной

Артистка продала элитную квартиру за 112 миллионов рублей мошенникам, хотя она стоит в 1,5 раза дороже Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица едва не лишилась квартиры в центре Москвы и потеряла 300 миллионов рублей. Суд признал сделку о продаже недвижимости недействительной и вернул право собственности артистке. Однако, как считает адвокат Олег Зернов, этот кейс не будет иметь особого значения для рассмотрения похожих дел.

Кроме того, обманутая мошенниками артистка стала лицом жилищной лотереи. В новом праздничном ролике розыгрыша квартир Долина появилась в качестве гостьи программы. Певица исполнила свой главный хит. Как Долина чуть не лишилась сотен миллионов и почему решила отдать квартиру мошенникам — в материале URA.RU.

Как Долина лишилась квартиры

В 2024 году мошенники обманули Долину на 100 миллионов рублей. Кроме того, она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров. Известно, что в течение нескольких месяцев Долина общалась с мошенниками по телефону. Как им удалось выйти на народную артистку и манипулировать ею так долго, неизвестно. Злоумышленники представились сотрудниками спецслужб и внушили певице, что она может потерять имущество из-за мошенников. Чтобы спасти недвижимость, ее якобы требовалось продать. Из-за запугиваний певица продала элитную пятикомнатную квартиру. Как считают эксперты, продана она была в 1,5 раза дешевле рыночной цены — за 112 миллионов рублей. Купила недвижимость москвичка Полина Лурье.

Продолжение после рекламы

Кто забрал у певицы квартиру

По версии следствия, некие Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев совместно похитили у певицы более 175 миллионов рублей и лишили ее права на квартиру стоимостью свыше 138 миллионов рублей. Часть фигурантов дела признала вину, судебное разбирательство продолжается. Ранее суд взыскал в пользу артистки 62,7 миллионов рублей.

Как удалось вернуть квартиру

28 марта Хамовнический районный суд вернул Долиной право собственности на элитную недвижимость. Однако, по мнению юристов, точку в споре ставить еще рано. Управляющий партнер юридической компании «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов предположил, что аргументом в пользу Ларисы Долиной могла стать относительно низкая цена квартиры по сравнению с похожими предложениями — 112 миллионов рублей против 190 миллионов рублей. Стоимость должна была как минимум насторожить покупателя, считает он.

Психическая неустойчивость Долиной

Во время продажи квартиры артистка была признана «психически неустойчивой», однако адвокат Евгений Тонкий считает, что этот факт никак артистке не поможет. К новой владелице своей квартиры Долина подавала иск с требованием, чтобы та съехала.

«Может быть достаточно интересная ситуация в случае, если сделка будет признана недействительной. Стороны должны будут возвратить все полученное в натуре: то есть Долина должна будет вернуть деньги Полине Лурье (112 миллионов рублей), а та, в свою очередь, должна будет вернуть квартиру певице. Но здесь будет осложняться тем, что квартира имеется в наличии, а денежных средств, как я понимаю, нет. Они растворились у мошенников», — говорит правозащитник.

Реакция на дело новой владелицы элитного жилья

Решение суда вызвало недовольство покупательницы квартиры Полины Лурье. В беседе с журналистами она предположила: будь на месте известной артистки менее узнаваемая персона, исход дела мог быть другим. Женщина считает, что певица действовала «в полном рассудке», а столкнувшись с угрозами от неизвестных, должна была обратиться к своим высокопоставленным знакомым в силовых структурах.

Впервые в своей жизни я ощутила себя столь беззащитной! Хамовнический суд принял решение о возвращении права собственности на купленную мною квартиру Ларисе Долиной. При этом деньги возвращать мне никто не собирается. Суд своим решением лишил меня и квартиры, и денег, — поделилась Полина Лурье.

Суд закрыл дело от общественности

Долина и ее адвокат получали угрозы расправы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

10 ноября в Балашихинском горсуде Московской области началось рассмотрение дела, связанного с аферой вокруг квартиры певицы Долиной. Заседание прошло в закрытом режиме. По словам адвоката певицы, в связи с текущим делом в адрес певицы поступали угрозы убийства. Она обратилась за государственной защитой. Правозащитник сообщила, что угрожали не только самой певице, но и ей самой. По словам адвоката, угрожали не только самой певице, но и ей самой. По этому факту ранее были возбуждены уголовные дела. Однако сейчас их рассмотрение приостановлено.

Продолжение после рекламы

Почему кейс артистки не станет примеров для будущих дел

Дело Долиной о признании недействительной сделки по продаже жилой недвижимости не может служить примером для формирования судебной практики в аналогичных случаях. Об этом сообщил адвокат Олег Зернов, который был привлечен в качестве экспертного юриста по этому вопросу. Он подчеркнул, что РФ входит в романо-германскую правовую семью, где судебные прецеденты не являются значимыми при рассмотрении аналогичных дел.