Госдума расширила права выпускников, не сдавших экзамены

Девятиклассники, которые не сдали ОГЭ, смогут получить документ о квалификации

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, которые не сдали ГИА. Согласно закону, такие ученики смогут получить документ о квалификации, сообщили журналисты.

«Главная цель закона — дать подросткам шанс получить профессию, остаться в родном регионе и быстрее начать трудовую жизнь», — пишет РИА Новости. Также инициатива призвана решить проблему кадрового дефицита рабочих специальностей, поддержать молодежь и улучшить демографическую ситуацию.

Региональные власти смогут оказывать ученикам государственную поддержку — например, финансировать обучение или создавать дополнительные условия для учебы. Перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят местные власти. По окончании программы ученик получит не только аттестат, но и свидетельство о профессии. Минпросвещения и Рособрнадзор утвердят список школьных предметов, которые должны будут сдать учащиеся после прохождения профессионального обучения.

