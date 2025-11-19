Логотип РИА URA.RU
Госдума расширила права выпускников, не сдавших экзамены

Госдума приняла закон об обучении девятиклассников, не сдавших ОГЭ
19 ноября 2025 в 16:27
19 ноября 2025 в 16:24
Девятиклассники, которые не сдали ОГЭ, смогут получить документ о квалификации

Девятиклассники, которые не сдали ОГЭ, смогут получить документ о квалификации

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, которые не сдали ГИА. Согласно закону, такие ученики смогут получить документ о квалификации, сообщили журналисты.

«Главная цель закона — дать подросткам шанс получить профессию, остаться в родном регионе и быстрее начать трудовую жизнь», — пишет РИА Новости. Также инициатива призвана решить проблему кадрового дефицита рабочих специальностей, поддержать молодежь и улучшить демографическую ситуацию.

Региональные власти смогут оказывать ученикам государственную поддержку — например, финансировать обучение или создавать дополнительные условия для учебы. Перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят местные власти. По окончании программы ученик получит не только аттестат, но и свидетельство о профессии. Минпросвещения и Рособрнадзор утвердят список школьных предметов, которые должны будут сдать учащиеся после прохождения профессионального обучения.

Ранее стало известно, что радикальных изменений в демоверсиях ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год не произошло, но внимание к деталям и форматам работы выходит на первый план. Однако сохранение прежних условий не свидетельствует о снижении требований.  Самые важные изменения для учеников школ и учителей — в материале URA.RU.

