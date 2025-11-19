Молдавия вызвала посла России после ночного инцидента с неизвестным БПЛА
Ранее, когда Кишинев обвинял Россию в нарушении воздушного пространства, дроны принадлежали Украине
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Посол России Олег Озеров будет вызван в МИД Молдавии после того, как в ночь на 19 ноября в воздушное пространство страны вторгся беспилотник неизвестного происхождения. Об этом сообщили в молдавском ведомстве.
«МИД решительно осуждает инцидент <...>, когда воздушное пространство Республики Молдова было незаконно пересечено беспилотником. <...> В связи с этим завтра министерство вызовет аккредитованного посла Российской Федерации...» — написали на странице МИД страны в одной из соцсетей.
Ранее Минобороны Молдовы получило уведомление от Украины и Румынии о нарушении воздушного пространства страны беспилотником неустановленного происхождения. В предыдущих инцидентах, когда Кишинев выдвигал обвинения в адрес России в связи с обнаружением дронов, впоследствии выяснялось, что речь шла об остатках ракет, выпущенных украинскими системами ПВО.
