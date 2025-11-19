В Европе появится «военный Шенген»
ЕК предложила ввести «военный Шенген»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Еврокомиссия новый план, который позволит беспрепятственно перебрасывать вооруженные силы и технику по территории Евросоюза в случае кризисных ситуаций, связанных с безопасностью. Этот план назвали «военным Шенгеном», сообщила вице-председатель ЕК Хенна Вирккунен.
«Мы предлагаем ввести первые в истории ЕС гармонизированные правила военной мобильности и установить четкие правила и процедуры для трансграничных перемещений военных <...> Это приблизит нас к <...> „военному Шенгену“», — передает РИА Новости слова Хенны Вирккунен. Теперь предложение Еврокомиссии будет обсуждаться в Совете ЕС и Европарламенте.
Ранее Еврокомиссия ввела полный запрет на выдачу многократных шенгенских виз для граждан России. Теперь перед каждой поездкой в страны Евросоюза россиянам необходимо будет оформлять новую визу. В ЕК считают, что ужесточение процедуры проверки заявителей поможет минимизировать якобы возможные угрозы безопасности.
