В мире

Европа

В Европе появится «военный Шенген»

ЕК предложила военный Шенген для переброски по Евросоюзу техники и ВС
19 ноября 2025 в 17:12
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еврокомиссия новый план, который позволит беспрепятственно перебрасывать вооруженные силы и технику по территории Евросоюза в случае кризисных ситуаций, связанных с безопасностью. Этот план назвали «военным Шенгеном», сообщила вице-председатель ЕК Хенна Вирккунен.

«Мы предлагаем ввести первые в истории ЕС гармонизированные правила военной мобильности и установить четкие правила и процедуры для трансграничных перемещений военных <...> Это приблизит нас к <...> „военному Шенгену“», — передает РИА Новости слова Хенны Вирккунен. Теперь предложение Еврокомиссии будет обсуждаться в Совете ЕС и Европарламенте.

Ранее Еврокомиссия ввела полный запрет на выдачу многократных шенгенских виз для граждан России. Теперь перед каждой поездкой в страны Евросоюза россиянам необходимо будет оформлять новую визу. В ЕК считают, что ужесточение процедуры проверки заявителей поможет минимизировать якобы возможные угрозы безопасности.

