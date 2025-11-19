В Белгородской области произошел взрыв газа, есть пострадавшие
19 ноября 2025 в 16:49
Фото: © URA.RU
В Белгородской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Инцидент произошел в городе Алексеевка. Об этом сообщает местное МЧС. По информации ведомства, имеются пострадавшие. Также полностью разрушен частный дом и поврежден соседний. На месте работают спасательные бригады.
