В Белгородской области произошел взрыв газа, есть пострадавшие

19 ноября 2025 в 16:49
Фото: © URA.RU

В Белгородской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Инцидент произошел в городе Алексеевка. Об этом сообщает местное МЧС. По информации ведомства, имеются пострадавшие. Также полностью разрушен частный дом и поврежден соседний. На месте работают спасательные бригады.

