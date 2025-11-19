Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Известный автоблогер получил срок за взятку сотруднику ДПС

Суд оставил в колонии автоблогера Wengallbi, который дал взятку сотруднику ДПС
19 ноября 2025 в 16:31
Мосгорсуд утвердил приговор автоблогеру Wengallbi

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мосгорсуд оставил в силе приговор автоблогеру Wengallbi (настоящее имя — Ахмед Алиасхабов), который получил три года колонии за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщают журналисты из зала суда.

«Апелляционные жалобы защиты отклонить», — огласила решение судья. Слова передает корреспондент РИА Новости.

Прокуратура просила оставить приговор без изменений, а защита — снизить срок до одного года и одного месяца и освободить Алиасхабова из-под стражи. В суде автоблогер просил проявить снисхождение, отмечая, что хочет участвовать в воспитании дочери и заботиться о престарелых родителях.

Дорогомиловский суд Москвы ранее признал блогера Wengallbi виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу и приговорил его к трем годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей. По данным суда, 26 февраля на Кутузовском проспекте в Москве инспектор ДПС остановил автомобиль, которым управлял Алиасхабов. Поскольку у блогера не было прав, он попытался дать инспектору взятку в 100 тысяч рублей, положив деньги между водительским креслом и подлокотником служебного автомобиля. Инспектор от денег отказался, и против Алиасхабова возбудили дело. Вину в совершении преступления блогер признал.

