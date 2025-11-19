В Подмосковье открыли памятник Василию Уткину

Уткин умер в 2024 году Фото: Роман Наумов © URA.RU

На Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе открыли памятник в память о спортивном комментаторе Василии Уткине. Монумент появился на могиле скончавшегося, сообщил журналист Константин Генич.

На могиле установлен камень с именем и фамилией комментатора, годами его жизни и портретом. На плите высечены известные высказывания Уткина: «Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем», «Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с ненашими» и другие.