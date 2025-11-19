В Подмосковье открыли памятник Василию Уткину
Уткин умер в 2024 году
Фото: Роман Наумов © URA.RU
На Никольско-Трубецком кладбище в подмосковной Балашихе открыли памятник в память о спортивном комментаторе Василии Уткине. Монумент появился на могиле скончавшегося, сообщил журналист Константин Генич.
На могиле установлен камень с именем и фамилией комментатора, годами его жизни и портретом. На плите высечены известные высказывания Уткина: «Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем», «Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с ненашими» и другие.
Спортивный журналист Василий Уткин ушел из жизни 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. За свою карьеру, которая началась в 1994 году, он вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. Также Уткин известен работой в кино — он снимался в фильмах «День выборов» и «День выборов — 2».
