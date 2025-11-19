На Украине началась масштабная чистка власти на фоне скандала с коррупцией
Министра отстранили от должности на фоне коррупционного скандала
Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции. Постановление об увольнении поддержало 323 народных депутата. Об этом сообщается в заявлении украинского парламента.
Увольнение связано с коррупционным скандалом в сфере энергетики. «Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины», — говорится в сообщении парламента.
Ранее НАБУ провела операцию «Мидас», направленную на выявление коррупции в энергетическом секторе. Обыски прошли у Миндича, а также у отстраненного от исполнения обязанностей Галущенко (на момент расследуемых событий он был министром энергетики), в компании «Энергоатом» и по другим адресам. По данным антикоррупционных органов, ущерб от коррупционных схем в энергетике составил около 100 миллионов долларов. Из-за коррупционного скандала на площади Независимости в Киеве прошел митинг. Его организаторы обещали, что такие акции они будут проводить каждую субботу.
