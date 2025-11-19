Могут ли ароматические палочки убить кошку: мнение ветеринара

Диффузоры могут негативно влиять на здоровье котов, но не настолько опасны, как можно подумать Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

История из Магнитогорска напугала многих владельцев животных: хозяйка уверяет, что ее кошка погибла из-за ароматических палочек, которыми долгое время пользовались в квартире. Но может ли привычный аромадиффузор действительно привести к тяжелой интоксикации и смерти? URA.RU обсудило это с ветеринарным врачом высшей категории Михаилом Шеляковым.

Смерть кошки из-за аромадиффузора

Трагедия с кошкой случилась в Магнитогорске. Хозяйка рассказала URA.RU, что в квартире долгое время стоял аромадиффузор. На протяжении года питомец слизывал опасные вещества, которые оседали на шерсти. В итоге кошке стало плохо — но спасти ее не удалось.

«Анализы крови определили тяжелое поражение печени. Несмотря на капельницы и экстренное лечение, показатели оказались в десять раз выше нормы. На четвертый день кошка полностью перестала двигаться, ей диагностировали печеночную кому», — рассказала хозяйка питомца.

В той же квартире живет шпиц, который недавно начал постоянно кашлять. Хозяйка уверена, что собака также пострадала от постоянного воздействия аромамасел.

Могла ли кошка погибнуть от диффузора

Ветеринар Михаил Шеляков относится к версии о прямой смертельной интоксикации диффузорами скептически. По его словам, концентрация любых веществ, которые выделяет аромадиффузор, слишком мала, чтобы привести к смерти здоровое животное.

«Там интерпретируется, что гибель произошла из-за заболевания печени. Но на самом деле, какая бы там ни была концентрация каких бы то ни было ядовитых веществ, которые дает диффузор, — она ничтожно мала, чтобы взять и уничтожить целый орган», — считает Михаил Шеляков.

По мнению специалиста, гибель кошки, вероятно, связана с уже существовавшим заболеванием печени или другими факторами, а воздействие масел могло лишь усугубить состояние. То есть диффузор — не единственная и, скорее всего, не решающая причина трагедии.

Насколько диффузоры опасны для питомцев

Аромадиффузоры могут усилить проблемы с дыханием или вызвать аллергию

Однако ветеринар подчеркивает: это не значит, что аромадиффузоры полностью безопасны. «Диффузоры действительно могут вызывать аллергию, астматические синдромы, кожные заболевания», — отметил Михаил Шеляков.

Поэтому не стоит ставить ароматические диффузоры дома, если питомец страдает астмой, коллапсом трахеи или бронхов, пневмонией и другими заболеваниями легких. Нужно обратить внимание и на состояние здорового питомца после покупки диффузоров: зуд, расчесы, покраснения на коже, слезотечение и другие симптомы могут указывать на то, что у кошки или собаки началась аллергия.

Но даже здоровый кот без аллергии может начать страдать из-за аромадиффузоров — ведь питомцы намного чувствительнее к ароматам. И если человек практически не замечает запаха, то для кошки это может стать сильным раздражителем. В конечном итоге это может привести как к проблеме с дыхательными путями, так и к стрессу, который сам по себе обостряет скрытые болезни.

Можно ли использовать диффузоры в помещении с животными

Важно следить за тем, как питомец отреагировал на новый аромадиффузор

Если питомец не страдает от серьезных заболеваний и у него нет аллергии, то аромадиффузор можно использовать в помещении. Однако во всем нужна мера: не стоит постоянно пользоваться ароматизаторами и ставить их рядом с местом отдыха кота. Также важно помнить про то, что помещение нужно регулярно проветривать.

Выбирая аромат для диффузора, важно учитывать то, что питомцу может не понравиться едкий и резкий запах. Это касается не только аромадиффузоров: благовония, духи, порошки, свечи — все это может раздражать питомца, если запах окажется слишком сильным и выраженным.

Как понять, что кот страдает от аромадиффузора

Если новый аромат окажется неприятен коту, то он начнет чихать и фыркать, а также пытаться избегать мест рядом с диффузором. При аллергии у кошки может начаться кашель, выделения из носа и глаз и зуд — все это указывает на то, что от аромадиффузора лучше отказаться.