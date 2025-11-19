Литва открывает границу с Белоруссией
19 ноября 2025 в 16:41
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Граница между Литвой и Белоруссией вновь будет открыта. Такое решение приняло правительство прибалтийской республики. Указ опубликовала пресс-служба литовского кабмина. В октябре Вильнюс закрыл пропуски на границе с Белоруссией. В результате более тысячи литовских грузовиков оставались на ее территории.
