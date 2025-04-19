К 2040 году в России могут пересмотреть подходы к пенсионному обеспечению, где акцент будет сделан на усилении накопительных механизмов. С таким предложением выступил депутат Сергей Гаврилов. По его словам, также планируется повышение пенсионного возраста, однако вместо этого можно грамотно донастроить систему надбавок за более поздний выход на пенсию.
Кроме того, руководитель Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимир Назаров предложил приватизировать пенсии. Какие еще изменения хотят внести в пенсионную систему в России — в материале URA.RU.
Надбавки за поздний выход на пенсию
Сергей Гаврилов объяснил, что при сохранении текущих демографических тенденций, когда прирост населения перестанет компенсировать процесс старения, может возникнуть дисбаланс между числом застрахованных лиц и пенсионеров. Так, даже при полной собираемости страховых взносов объем выплачиваемых пенсий будет сокращаться в случае снижения доли занятых в экономике. Парламентарий также уверен в том, что дополнительные бюджетные ассигнования не способны устранить фундаментальные проблемы пенсионного обеспечения.
По его словам, бюджетные средства формируются из тех же налоговых поступлений, которые генерируются работающей частью населения и уже не покрывают возрастающие обязательства. Перемещение средств из госбюджета в пенсионную систему представляет собой перераспределение в рамках ограниченных ресурсов, что может привести к росту налоговой нагрузки и снижению заинтересованности граждан в официальном трудоустройстве, добавил Гаврилов.
В связи с этим, по его мнению, необходим пересмотр самой логики пенсионного обеспечения: усиление накопительных механизмов, привязанных к индивидуальной трудовой истории, либо переход к гибридной системе. Сейчас в РФ установлена распределительная система. Также государство может постепенно увеличивать возраст получателей пенсии с помощью надбавок за более поздний выход на нее. Таким образом, можно увеличить эффективность пенсионной системы в России, не повышая при этом возраст выхода на пенсию, заключил Гаврилов.
Приватизация пенсий
Владимир Назаров предложил рассмотреть возможность проведения «приватизации в интересах пенсионеров». При этом он сослался на опыт Финляндии, где правительство рассматривает вариант открытия каждому гражданину инвестиционного счета с самого рождения. Это, по его словам, позволит гражданам с раннего возраста осваивать навыки инвестирования в акции и облигации, что способствует формированию личных сбережений и дополнительному доходу.
При этом Назаров подчеркнул, что не призывает к прямому заимствованию зарубежной практики, а предлагает интегрированный подход к развитию финансового рынка и социальной политики. В качестве одного из возможных решений он обозначил приватизацию с акцентом на интересы пенсионеров. Такой подход может предполагать либо продажу части госактивов и разовое направление вырученных средств на повышение пенсий, либо передачу этих активов гражданам посредством пенсионных фондов и управляющих компаний.
В этом случае пенсионеры получат возможность самостоятельно распоряжаться ценными бумагами — хранить, продавать или приобретать их. Также они смогут участвовать в корпоративном управлении компаний, способствуя тем самым инвестициям в инфраструктурные проекты, ориентированные на стратегически важные сферы в России.
Увеличение минимального стажа и отмена досрочного выхода на пенсию
Заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин выступил с инициативой увеличить минимальный страховой стаж для назначения страховой пенсии с 15 до 30 лет, начиная с 2030 года. Помимо этого, он предложил пересмотреть подход к досрочному выходу на пенсию, предполагая сокращение числа граждан с досрочными пенсиями, выплаты по которым полностью либо частично обеспечиваются за счет страховых взносов работающего населения.
Эксперты РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок заявили, что в случае отказа от проведения предлагаемых изменений российская пенсионная система столкнется с дальнейшим снижением размера выплат до «социально неприемлемых». По их оценкам, к 2050 году соотношение средней пенсии к средней заработной плате может уменьшиться до 27% по сравнению с нынешними 31%. Однако предлагаемая реформа потенциально может вызвать негативную реакцию у некоторых россиян. По мнению ученых, к решению проблем пенсионной системы необходимо приступать заблаговременно, чтобы снизить вероятность негативных последствий в будущем. При этом необязательно брать все предложенные меры, можно выбрать только часть из них или комбинировать.
Что еще Горлин предложил изменить в пенсионной системе
- Поэтапное увеличение минимального трудового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии, с нынешних 15 до 30 лет. Процесс хотят начать в 2030 году с ежегодным увеличением требований к стажу на один год;
- Введение ограничений для работающих пенсионеров: выплаты пенсий перестанут поступать тем, чей годовой доход от трудовой деятельности превышает один миллион рублей (или 83 тысячи рублей в месяц). Сэкономленные средства предполагается направлять на индексацию пенсий неработающих пенсионеров;
- Реформа системы досрочного выхода на пенсию: планируется сократить количество получателей досрочных выплат, финансируемых полностью или частично за счет страховых взносов действующих работников;
- Продолжение поэтапного повышение пенсионного возраста;
- Постепенное увеличение ставки страховых взносов с текущих 22% до 25%. При этом часть взносов могли бы оплачивать сами сотрудники;
- Отмена существующей льготы по страховым взносам для отдельных отраслей, включая IT-сектор, малый бизнес, предприятия общественного питания и другие;
- Отмена предельной базы для начисления страховых взносов: предлагается взимать взносы со всей суммы заработка, тогда как сейчас на доходы, превышающие установленный порог (в 2023 году — 1,917 млн рублей), начисляется сниженная ставка в 10% вместо 22%. Каждый дополнительный рубль страховых отчислений должен пропорционально увеличивать размер будущей пенсии, передает aif.ru.
Многие эксперты не видят другого выхода, кроме повышения пенсионного возраста
Возраст выхода на пенсию привяжут к продолжительности жизни
Одной из ключевых проблем пенсионной системы является отсутствие выработанной стратегии ее долгосрочного развития. Не ведется открытое обсуждение рисков, а также не разрабатываются инструменты по своевременной адаптации к возможным изменениям в будущем, заявил ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев в разговоре с NEWS.ru. Государство по-прежнему выплачивает пенсии, однако при этом сохраняются и накапливаются риски, связанные со старением населения, а также с переходом от страховой модели (выплаты производились только за счет работодателей), к смешанной — бюджетно-страховой системе (часть пенсий финансируется из федерального бюджета).
Еще одну неопределенность вносит ситуация с накопительной частью пенсии и долгосрочными пенсионными сбережениями, реализация которых возможна лишь при стабильной экономике. Кроме того, возникает вопрос о пенсионном обеспечении самозанятых граждан, которые не делают регулярных отчислений в Социальный фонд. В будущем эти категории могут остаться без пенсионных выплат, отметил эксперт.
На данный момент наблюдается относительная стабильность в работе пенсионной системы, что во многом связано с предыдущим повышением пенсионного возраста. Темпы выхода граждан на пенсию снизились, и это изменило соотношение между числом работающих и пенсионеров. Однако в будущем ожидается быстрый рост числа пенсионеров и, соответственно, увеличение расходов на пенсионные выплаты.
Отмечается и еще одна тенденция: многие россияне получают пенсии ниже прожиточного минимума. При этом размеры минимальных и средних пенсий практически сравнялись, а трудовой стаж оказывает все меньшее влияние на размер выплат.
В прошлом максимальная продолжительность жизни после выхода на пенсию составляла примерно пять лет. Сейчас же многие граждане живут на пенсии 20–30 лет. В связи с этим во многих странах мира возраст выхода на пенсию увеличивается, что представляется логичным шагом.
Повышение страховых взносов и отмена льгот для бизнеса
Повышение ставки страховых взносов вызывает негативную реакцию со стороны работодателей, поскольку нарушает сложившиеся экономические взаимоотношения. В числе потенциальных последствий: увеличение числа случаев ухода бизнеса в теневой сектор, выплаты неофициальной зарплаты и сокращение поступлений в государственный и внебюджетные фонды. Вмешательство в одну часть системы может привести к дестабилизации всей структуры, отметил Евгений Якушев.
В будущем власти не будут экономить бюджет на пенсионерах, но лучше не станет
Власти в России не будут экономить бюджет на выплаты пенсионерам, однако улучшения положения ожидать не стоит. Вся существующая политика направлена на сохранение текущего уровня выплат. Ключевой вопрос заключается в возможности повышения уровня жизни пенсионеров и создании более действенной пенсионной системы. Существуют направления, за счет которых можно изыскать необходимые средства. Наиболее эффективным решением могло бы стать преобразование действующего механизма в систему целевых субсидий: организациям компенсировали бы часть уплаченных страховых взносов по их обращению.
Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская в разговоре с URA.RU в качестве примера привела индивидуальных предпринимателей. С одной стороны, уменьшенные страховые взносы служат мерой поддержки малого бизнеса, с другой — приводят к снижению доходов пенсионной системы.
Таким образом, предоставляемые льготы имеют определенное обоснование, однако оценки их долгосрочного влияния на пенсионную систему отсутствуют. В результате все послабления оборачиваются дополнительной нагрузкой на бюджет РФ, уменьшают финансирование пенсионной системы, а размер выплат для пенсионеров остается прежним.
Пенсионный возраст могут поднять в 2030 году
Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин сообщил, что текущая пенсионная реформа не оставляет выбора, кроме еще одного повышения возраста выхода на пенсию. По его словам, такое решение нужно принять уже к 2030 году, потому что в этот момент система начнет ухудшаться, передает «Царьград».
Что говорят в Госдуме о повышении пенсионного возраста
Глава профильного комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что Госдума и российское правительство не рассматривает повторное повышение пенсионного возраста. По его словам, на данный момент еще не закончено повышение возраста пенсионеров, реализованное в 2019 году.
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