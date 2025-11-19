На Украине призвали к радикальным мерам против окружения Зеленского
Ряд депутатов партии Зеленского призвали немедленно начать переговоры о создании коалиционного правительства
Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины
Ряд депутатов украинской партии «Слуга народа» призвали к немедленному увольнению всех фигурантов коррупционного скандала. Также политики предложили «очистить и обновить» ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского. Коллективное обращение опубликовал нардеп от «Слуги народа» Никита Потураев.
Кроме того, депутаты из партии украинского главы выступили с инициативой безотлагательно запустить процесс переговоров о создании коалиционного правительства. В нем должны быть представлены все партии, входящие в Верховную Раду.
Ранее Верховная рада Украины уволила Светлану Гринчук с должности министра энергетики. Решение было поддержано 315 депутатами. Причиной отставки министра стал коррупционный скандал. Также в ходе заседания Верховная рада приняла решение об отстранении Германа Галущенко от поста министра юстиции. За это постановление проголосовали 323 депутата.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
