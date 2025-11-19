Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

На Украине началась тотальная чистка высшего руководства

Верховная рада уволила Светлану Гринчук с поста министра энергетики Украины
19 ноября 2025 в 17:29
За день были уволены два украинских министра

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Верховная рада Украины приняла решение об увольнении Светланы Гринчук с поста министра энергетики страны. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента. За постановление об увольнении проголосовало 315 депутатов.

«Верховная рада Украины приняла решение уволить Светлану Гринчук с должности министра энергетики Украины», — написали в telegram-канале Рады. Решение об увольнении министра связано с коррупционным скандалом.

Кроме того, в ходе заседания Верховная рада Украины приняла решение об отстранении Германа Галущенко от должности министра юстиции. За соответствующее постановление проголосовали 323 депутата.

Ранее, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении крупной спецоперации в энергетической сфере. В качестве доказательства были обнародованы фотографии, на которых запечатлены сумки с пачками иностранной валюты, обнаруженные в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В рамках расследования НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики и экс-министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Сотрудники НАБУ также осуществили обыски в отношении бизнесмена и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

На следующий день, 11 ноября, НАБУ предъявило обвинения семи лицам, которые, по версии следствия, входили в преступную организацию, занимавшуюся коррупционной деятельностью в энергетической сфере. Среди обвиняемых — Тимур Миндич и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Вскоре, 13 ноября, Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

