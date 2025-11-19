На Украине началась тотальная чистка высшего руководства
За день были уволены два украинских министра
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Верховная рада Украины приняла решение об увольнении Светланы Гринчук с поста министра энергетики страны. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента. За постановление об увольнении проголосовало 315 депутатов.
«Верховная рада Украины приняла решение уволить Светлану Гринчук с должности министра энергетики Украины», — написали в telegram-канале Рады. Решение об увольнении министра связано с коррупционным скандалом.
Кроме того, в ходе заседания Верховная рада Украины приняла решение об отстранении Германа Галущенко от должности министра юстиции. За соответствующее постановление проголосовали 323 депутата.
Ранее, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении крупной спецоперации в энергетической сфере. В качестве доказательства были обнародованы фотографии, на которых запечатлены сумки с пачками иностранной валюты, обнаруженные в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
В рамках расследования НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики и экс-министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Сотрудники НАБУ также осуществили обыски в отношении бизнесмена и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.
На следующий день, 11 ноября, НАБУ предъявило обвинения семи лицам, которые, по версии следствия, входили в преступную организацию, занимавшуюся коррупционной деятельностью в энергетической сфере. Среди обвиняемых — Тимур Миндич и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Вскоре, 13 ноября, Зеленский ввел санкции в отношении Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.