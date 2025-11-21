Дело арестованной за взятку свердловской чиновницы вернули на пересмотр

Чиновницу обвиняют в незаконном получении 150 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский областной суд направил материалы по делу замглавы администрации Ревды Юлии Анциферовой на новое рассмотрение в Первоуральский городской суд. Чиновнице вменяют получение взятки в 150 тысяч рублей. Состав судей, которые вновь рассмотрят дело, будет изменен, сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

«Постановление обжаловал адвокат Анциферовой. Он просил отменить его как незаконное и необоснованное. Свердловский областной суд, заслушав выступления обвиняемой Анциферовой, ее адвоката, прокурора, полагавшего постановление оставить без изменения, отменил постановление суда первой инстанции», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале инстанции.