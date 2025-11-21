В Екатеринбурге ограбили могилу известной народной артистки РСФСР

На Широкореченском кладбище вандалы ограбили могилу Галины Умпелевой Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге ограбили могилу народной артистки РСФСР Галины Умпелевой. С памятника на Широкореченском кладбище украли золотые розы, уточняет историк, экскурсовод Татьяна Мосунова.

«Сообщили, что на Широкореченском кладбище вандалы украли золотые розы с могилы народной артистки России Галины Умпелевой. 48 лет актриса прослужила в Свердловской драме», — написала Мосунова в своем telegram-канале.

В сообщении отмечается, что Галина Умпелева ушла из жизни в 2016 году. Похороны прошли на аллее артистов Широкореченского кладбища. В течение десяти лет памятник на ее могиле оставался нетронутым до этого инцидента.

