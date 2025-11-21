Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге ограбили могилу известной народной артистки РСФСР

В Екатеринбурге украли золотые розы с могилы народной артистки Галины Умпелевой
22 ноября 2025 в 00:03
На Широкореченском кладбище вандалы ограбили могилу Галины Умпелевой

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге ограбили могилу народной артистки РСФСР Галины Умпелевой. С памятника на Широкореченском кладбище украли золотые розы, уточняет историк, экскурсовод Татьяна Мосунова.

«Сообщили, что на Широкореченском кладбище вандалы украли золотые розы с могилы народной артистки России Галины Умпелевой. 48 лет актриса прослужила в Свердловской драме», — написала Мосунова в своем telegram-канале.

В сообщении отмечается, что Галина Умпелева ушла из жизни в 2016 году. Похороны прошли на аллее артистов Широкореченского кладбища. В течение десяти лет памятник на ее могиле оставался нетронутым до этого инцидента.

Умпелева родилась в Троицке Челябинской области в актерской семье. Училась в Кировской школе, затем — в Кировском авиационном техникуме. В 1962 году перешла в Свердловский театр юного зрителя, а в 1968 году — в труппу Свердловской драмы, где выступала на протяжении 48 сезонов и сыграла более 150 ролей. Также она преподавала в Екатеринбургском театральном институте.

