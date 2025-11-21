Дядя редактора URA.RU запутался, вспоминая детали «сотрудничества» с племянником

Иногда Карпов был вынужден прибегать к помощи своего адвоката Фото: Илья Московец © URA.RU

В Верх-Исетском суде 21 ноября прошел допрос в качестве свидетеля дяди редактора URA.RU Дениса Аллаярова — экс-полицейского Андрея Карпова. Он путался в показаниях и более 40 раз ответил на вопросы «не знаю», «не помню». Одной из множества несостыковок была путаница о факте договоренности относительно сводок, которые он якобы за деньги отправлял племяннику. Подробнее — в материале URA.RU.

На первых допросах Карпов сообщал, что в августе 2024 года случайно встретился с Аллаяровым в Литературном сквере Екатеринбурга. Тогда Денис якобы попросил передавать дядю делиться с ним информацией о резонансных происшествиях в городе. Парень обещал в своих заметках характеризовать сотрудников полиции в положительном ключе.

Карпов заявил, что хотел помочь племяннику подняться по карьерной лестнице, поэтому согласился. По его словам, через два месяца Денис позвонил Карпову по telegram и попросил уточнить информацию о каком-то резонансном ЧП. В ответ Карпов согласился и отправил ему сводку. С тех пор Аллаяров начал якобы просить предоставить служебную информацию, и он направлял племяннику именно сводки.

В суде же 21 ноября Карпов заявил, что Аллаяров изначально запрашивал именно сводки. И договоренность была достигнута не в августе, о котором он говорил ранее, а в апреле 2024 года — тогда, когда Аллаяров позвонил по telegram.

Когда Карпова спросили — знал ли племянник про существование сводок — он ответил неопределенно: «Возможно». А когда попросили уточнить, что же запрашивал изначально журналист — дополнительную информацию о конкретном происшествии или сводки, Карпов ответил неопределенно и объяснил, что для него это одно и то же. Его племянник акцентировал внимание суда на этих расхождениях, назвав их ключевыми. В итоге Карпов так и не смог точно восстановить хронологию событий, запутавшись в старых и новых показаниях.

Денис Аллаяров был задержан 5 июня по подозрению в передаче «взятки» дяде — Андрею Карпову, который проходит обвиняемым по трем уголовным делам и содержится под домашним арестом после сделки со следствием. Показания Карпова — единственная основа обвинения против Аллаярова.