Свердловские слухи: депутату простили скандал с бывшей

Свердловский губернатор Денис Паслер продолжает демонстрировать свой управленческий стиль, в том числе в общении с ФПГ. А один из его подчиненных готовится писать заявление «по собственному». У мэра Екатеринбурга Алексея Орлова все-таки появится новый первый заместитель, но для этого придется уйти старому. Кто из начальников подался в поэзию, когда стартует суд по Шахину Шыхлински и какой культурный фестиваль пропадет из городской афиши — в новых «Слухах».

Губернатор разделил крупный проект между ФПГ

По рассказам экспертов, губернатор решили поделить проект медицинского мега-кластера между двумя крупнейшими финансово-промышленными группами: «Ренова» и УГМК. Часть зданий будущего медицинского кластера будет размещено на Визе-Правобережном, где ранее планировалось строительство кампуса УрФУ.

Пересторонин готовится к отставке

Министр промышленности Сергей Пересторонин, по слухам, собирается в ближайшее время подать заявление на увольнение из правительства. Говорят, с задачами губернатора он уже не справляется и мечтает о более спокойной работе.

Бывший министр снова хочет возглавить культуру

Говорят, в гонку за кресло министра культуры Свердловской области включился директор свердловского театра драмы Алексей Бадаев. Он уже занимал этот пост с 2010 по 2012 годы и, по слухам, хочет вернуться. «Борьба обещает быть жесткой», — предсказывает источник. При этом основным кандидатом на пост остается начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков.

У Орлова будет новый вице-мэр

Первым и единственным заместителем у главы Екатеринбурга Алексея Орлова после голосования в гордуме в феврале будущего года останется Рустам Галямов, курирующий транспорт и строительство. Говорят, что доверенное лицо экс-губернатора Евгения Куйвашева — Игорь Сутягин, нашел другие варианты трудоустройства.

«Новые люди» определились с кандидатом в мэры

Кандидатом в мэры Екатеринбурга от «Новых людей» будет Ирина Виноградова. Рант Краев, скорее всего, пойдет кандидатом в Госдуму. Примечательно, что в истории города женщин-мэров еще не было.

Блохин улизнул от наказания

По слухам, депутат заксобрания от КПРФ Станислав Блохин смог избежать порицания коллег. Бывшая возлюбленная, модель Елизавета Кузнецова обвинила парламентария в абьюзе и опубликовала компрометирующее видео. Источник в заксо рассказывает, что Блохина на комиссию по этике вызывали, но он туда не пришел. Поэтому про тему решили просто забыть.

Экс-министр объединит УГМУ с НИИ…

Говорят, перед экс-министром челябинского здравоохранения Юрием Семеновым, ставшим ректором УГМУ, поставлена серьезная задача: объединить вуз с Уральским НИИ охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), который он ранее возглавлял. «Видимо, в универе и институте будут работать над общими научными и образовательными программами. Таким образом, Семенов вновь станет руководить ОММ», — предположил инсайдер.

…и своей альма-матер

Но это не все. По слухам, в УГМУ вольется Южно-Уральский медицинский университет — альма-матер Семенова, превратив екатеринбургский университет в гигантский кластер. «Цели глобальные, но не всем понятные. Как это будет выглядеть на деле, никто не представляет», — рассуждают источники.

Экс-начальник ОДО подался в поэзию,…

Экс-начальник Дома офицеров Андрей Зуев неожиданно возглавил свердловское отделение Международного союза поэтов. В новом статусе его представила Ираида Виноградова — президент союза, прилетевшая из Москвы. Произошло это на сцене Дома культуры в Березовском, где Зуев является директором.

…это может открыть ему перспективы

В новом амплуа Зуев уже провел первое творческое мероприятие в Екатеринбурге. Говорят, оно было на редкость интересным, необычным и даже опытных литераторов удивило свежестью и креативом. Инсайдеры предрекают Зуеву большое будущее, ведь, по слухам, его куратор Виноградова — сестра одного видного российского чиновника.

Сбежавшим зекам предъявят новые иски

По слухам, двум беглецам из екатеринбургского СИЗО-1, скоро будут предъявлены новые иски от ГУФСИН. «Ведомство хочет максимально наказать их. Кроме уголовного дела о побеге, с них также хотят взыскать большие компенсации», — сказал источник.

Участник резонансного дела получил новую уголовку

Одного из фигурантов громкого дела братьев-сутенеров из Екатеринбурга Коротковых вновь будут судить. Речь идет об Алексее Лопатинском. Следствие вменило ему еще несколько эпизодов вовлечения в занятие проституцией.

Статусных азербайджанцев отдают под суд

Экс-главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его сына-адвоката Мутвалы отдают под суд. По слухам, Генпрокуратура РФ подписала обвинительное заключение по делу. Следствие обвиняет семью Шыхлински в применении насилия к спецназовцу, а Шахина еще и в покушении на убийство прошлых лет.

Гаишник, убивший друга, планирует уехать на СВО

Сотрудник ГИБДД из Верхотурья, которого арестовали по обвинению в убийстве приятеля, не хочет участвовать в судебном разбирательстве. По словам источника, мужчина думает о подписании контракта с МО РФ, чтобы затем уехать на спецоперацию. Трагедия произошла в конце сентября. По версии СК, между мужчинами произошла ссора, и силовик решил задушить друга.

Учителя-душителя проверят на насильственные преступления

Арестованного педагога из Екатеринбурга Артема Ваганова, который душил детей пакетом, будут проверять на причастность к другим преступлениям, в том числе против половой неприкосновенности. По словам источника, руководство областного СУ СК держит расследование на контроле. 21 ноября Артема отправили в СИЗО, пока что его обвиняют лишь в статье о покушении на убийство.

Банки нарастят мощности, а свердловчане сэкономят

Шепчутся, что в Екатеринбурге ожидается массовый переход на банковские карты «Уралочка». Это вызвано новым порядком предоставления льгот на проезд, которые вступает в силу с 1 декабря. «Это повлечет за собой значительное увеличение спроса на карты со стороны банков-эмитентов. В связи с этим кредитным организациям придется увеличить объемы выпуска карт, чтобы удовлетворить потребности жителей региона», — думает слухач.

Популярный фестиваль не сможет возродиться

Кажется, «Венский фестиваль музыкальных фильмов» в новом формате с упором на русскую классику все же не вернется в культурную программу Екатеринбурга. Говорят, что на федеральном уровне проект не поддержали, а значит, рассчитывать на возрождение популярного мероприятия не стоит.

Видный ресторатор готовит новый проект

Ресторатор Валентин Кузякин, отец известных заведений «Гастроли», Engels и «Шалом Шанхай», готовится к запуску нового проекта. Детали пока не разглашаются, но в профессиональной среде ходят шутки о том, что он просто продолжит развивать уже существующие концепции.

Конкуренты нашли способ, как влиять на оппонентов

В городской блогосфере начали активно использовать нечестные методы борьбы с конкурентами. Говорят, что оппоненты накручивают своему сопернику ботов, а потом жалуются на канал. Уже несколько авторов столкнулись с такой ситуацией и не знают, как ей противостоять.