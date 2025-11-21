Свердловчане 10 лет жили без воды, но все решила горячая линия Путина
Теперь уральцы снова могут носить с колонки чистую воду (архивное фото)
Жители улицы Спортивная в Каменске-Уральском 10 лет прожили без колонки с водой и получили ее после того, как обратились на горячую линию президента РФ Владимира Путину. О ситуации сообщил свердловский Народный фронт.
Все эти годы люди были вынуждены покупать воду в магазинах. Колонка на их улице была, но пользоваться ею было невозможно. Вода из скважины поступала настолько мутной и грязной, что представляла опасность даже для элементарной гигиены. При этом на Спортивной улице проживает семья, воспитывающая ребенка-инвалида. Многочисленные обращения в местные организации результата не приносили.
Когда о проблеме сообщили на горячей линии президента, за дело взялся Народный фронт. Благодаря их вмешательству в кратчайшие сроки на Спортивной установили новую колонку с чистой питьевой водой.
