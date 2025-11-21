Логотип РИА URA.RU
Свердловчане 10 лет жили без воды, но все решила горячая линия Путина

Свердловский Народный фронт помог семье с ребенком-инвалидом установить колонку
21 ноября 2025 в 20:27
Теперь уральцы снова могут носить с колонки чистую воду (архивное фото)

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители улицы Спортивная в Каменске-Уральском 10 лет прожили без колонки с водой и получили ее после того, как обратились на горячую линию президента РФ Владимира Путину. О ситуации сообщил свердловский Народный фронт. 

Все эти годы люди были вынуждены покупать воду в магазинах. Колонка на их улице была, но пользоваться ею было невозможно. Вода из скважины поступала настолько мутной и грязной, что представляла опасность даже для элементарной гигиены. При этом на Спортивной улице проживает семья, воспитывающая ребенка-инвалида. Многочисленные обращения в местные организации результата не приносили.

Когда о проблеме сообщили на горячей линии президента, за дело взялся Народный фронт. Благодаря их вмешательству в кратчайшие сроки на Спортивной установили новую колонку с чистой питьевой водой.

Комментарии (1)
  • Югий
    21 ноября 2025 20:46
    Свердловский фонд инвалидов помог семье с ребенком-инвалидов
