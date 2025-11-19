В Госдуме раскрыли, когда закончится эпоха YouTube в России
Сейчас в России работают над развитием аналогов видеохостинга
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Российские видеохостинги могут полностью заменить YouTube «в среднесрочной перспективе». Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью на медиафоруме Международного клуба народного единства.
Горелкин подчеркнул, что YouTube в 2010-х годах занял доминирующее положение на российском рынке видеохостингов, но сейчас страна стремится исправить ситуацию. «Мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды. Его очень активно используют западные страны в информационной войне», — сказал он американскому журналисту, бывшему сотрудницу ЦРУ Госдепартамента Ларри Джонсону, пишет ТАСС.
По словам Горелкина, осознание необходимости развивать российские цифровые платформы пришло в 2014 году, когда против России были введены первые санкции и возникла угроза отключения от системы SWIFT. Также депутат отметил, что суверенитет, в том числе цифровой, требует значительных инвестиций и квалифицированных кадров.
Вопрос об отмене блокировки видеохостинга YouTube будет поднят только после того, как платформа удовлетворит требования Роскомнадзора, сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев. При этом платформа периодически без объявлений начинает работать у россиян, которые пользуются разными операторами связи. В ночь на 18 ноября ряд пользователей сообщили о внезапной быстрой работе хостинга, но официальных комментариев насчет разблокировки не было. Подробнее о замедлении платформы и когда ее могут разблокировать — в материале URA.RU.
- читатель19 ноября 2025 18:15а кого там в российском интернете показывать будут? Соловьева, Норкина, Скабееву и Попова?