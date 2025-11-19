В Госдуме раскрыли, когда закончится эпоха YouTube в России

Сейчас в России работают над развитием аналогов видеохостинга Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российские видеохостинги могут полностью заменить YouTube «в среднесрочной перспективе». Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в интервью на медиафоруме Международного клуба народного единства.

Горелкин подчеркнул, что YouTube в 2010-х годах занял доминирующее положение на российском рынке видеохостингов, но сейчас страна стремится исправить ситуацию. «Мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды. Его очень активно используют западные страны в информационной войне», — сказал он американскому журналисту, бывшему сотрудницу ЦРУ Госдепартамента Ларри Джонсону, пишет ТАСС.

По словам Горелкина, осознание необходимости развивать российские цифровые платформы пришло в 2014 году, когда против России были введены первые санкции и возникла угроза отключения от системы SWIFT. Также депутат отметил, что суверенитет, в том числе цифровой, требует значительных инвестиций и квалифицированных кадров.

