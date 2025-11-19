В Госдуме назвали сроки, когда YouTube в России полностью заменят
19 ноября 2025 в 17:41
YouTube будет полностью замещен российскими сервисами. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Антон Горелкин. Как отметил политик, российские видеохостинги полностью вытеснят американский сервис в среднесрочной перспективе.
