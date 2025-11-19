В российских школах появится нововведение
19 ноября 2025 в 18:01
В российских школах будут использоваться единые учебники по русскому языку. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Перед этим учебники пройдут этап апробации.
