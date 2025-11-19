Путин запускает новый ядерный проект неподалеку от Европы

Президент Владимир Путин расширяет влияние России в Африке через АЭС Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин расширяет влияние России в Африке через проекты мирного атома. На торжественной церемонии по случаю установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» 19 ноября он заявил, что станция покроет нужды растущей экономики Египта. Как объяснил URA.RU руководитель информационно-аналитического центра «Новая энергетика» Владимир Сидорович, первый проект «Росатома» в Африке станет привлекательным примером для других стран континента.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем, помимо Путина, приняли участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В начале выступления президент России отметил, что возведение АЭС продвигается успешно.

АЭС “Эль-Дабаа” уже скоро начнет работать, отметил Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«По сути, мы переходим на ключевой этап технологического оснащения станции. Уже в обозримом будущем она сможет начать выработку электроэнергии, востребованной для удовлетворения нужд растущей египетской экономики», — заявил Путин.

Строительство первого и второго энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа» началось в 2022 году, причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца — это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый.

Путин поздравил ас-Сиси с днем рождения, 19 ноября у него двойной праздник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин поблагодарил ас-Сиси за пристальное внимание не только к флагманскому проекту России в сфере мирного атома, но и за расширение разноплановых контактов с Москвой. Ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа» общей мощностью 4800 мегаватт существенно укрепит энергетическую безопасность Египта, добавил российский лидер. Он подчеркнул, что «Росатом» применяет при возведении станции передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии.

Для «Росатома» это первая стройка АЭС в Африке. «Эль-Дабаа» станет второй станцией на континенте, единственная действующая сейчас — АЭС «Коберг» в ЮАР. Ее построили французы в середине 1980-х годов.

Все больше африканских стран хотят использовать мирный атом для развития своих экономик. Проект России в Египте станет привлекательным примером для других государств Африки, считает руководитель информационно-аналитического центра «Новая энергетика» Владимир Сидорович.

«“Росатом” — мировой лидер по числу зарубежных проектов. У нас их самое большое количество среди всех стран и компаний, занимающихся строительством ядерных энергоблоков. Другие африканские страны тоже могут смотреть в сторону России при строительстве АЭС», — заявил Сидорович.