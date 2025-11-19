Назван срок открытия Литвой границы с Белоруссией
Ранее открытие границ планировалось на 30 ноября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На границе с Белоруссией 20 ноября Литва откроет пункты пропуска. Об этом пишет издание «Белта».
«Литва откроет 20 ноября два пункта пропуска: „Мядининкай“ (сопредельный „Каменный Лог“) и „Шальчининкай“ (сопредельный „Бенякони“)», — сообщается в материале. Соответствующее решение было принято литовским правительством 19 ноября. Автомобильная граница с Белоруссией была закрыта в конце октября до 30 ноября. Новое распоряжение правительства означает, что пропускные пункты будут открыты раньше срока.
Ранее по поводу закрытия границ между странами высказался президент республики Белоруссия Александр Лукашенко. Он заявил, что республика к открытию границ готова.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.