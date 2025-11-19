Вашингтон сделал важное заявление о своих планах по ядерному оружию

США не планируют расширять свои ядерные возможности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США не намерены расширять свои ядерные возможности, однако планируют их модернизировать. Об этом сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

«Я не думаю, что мы хотим расширять ядерные возможности. Тем не менее мы хотим модернизации. Модернизация необходима, нам самим это нужно», — заявил Уитакер в разговоре с Bloomberg.

Постпред также отметил, что США обеспечивают ядерный зонтик Европе. Однако при этом Штаты выступают против распространения ядерного оружия и эскалации ядерных конфликтов.

