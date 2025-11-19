Названы сроки появления единого учебника по русскому языку
Фото: Размик Закарян © URA.RU
С 1 сентября 2027 года в российских школах появятся единые учебники по русскому языку. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания Совета при президенте РФ.
«Мы планируем, что с 1 сентября 2027 года они (учебники по русскому языку — прим. URA.RU) поступят в школы», — сказал Кравцов. Его слова передает РИА Новости
Министр отметил, что до 1 сентября 2027 года учебники пройдут апробацию, а учителя получат повышение квалификации. Как подчеркнул Кравцов, новые учебники будут учитывать существующие традиции и текущие обсуждения в сфере образования. Особое внимание в них будет уделено отечественной литературе и произведениям.
Ранее председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская сообщила, что в приоритетном порядке ведется работа над созданием единой линейки учебников по русскому языку и литературе. В разработке учебных пособий примут участие учителя российских школ. Так, авторами учебников станут не представители чиновничьего аппарата, а педагоги, имеющие практический опыт работы.
