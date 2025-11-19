Названы сроки появления единого учебника по русскому языку

Единые учебники по русскому языку появятся с 1 сентября 2027 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

С 1 сентября 2027 года в российских школах появятся единые учебники по русскому языку. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания Совета при президенте РФ.

«Мы планируем, что с 1 сентября 2027 года они (учебники по русскому языку — прим. URA.RU) поступят в школы», — сказал Кравцов. Его слова передает РИА Новости

Министр отметил, что до 1 сентября 2027 года учебники пройдут апробацию, а учителя получат повышение квалификации. Как подчеркнул Кравцов, новые учебники будут учитывать существующие традиции и текущие обсуждения в сфере образования. Особое внимание в них будет уделено отечественной литературе и произведениям.

Продолжение после рекламы