В Геленджике введен план «Ковер»
19 ноября 2025 в 18:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Аэропорт Геленджика временно закрыт для полетов. В городе введен план "Ковер". Об этом сообщили в Росавиации. Мера принята для обеспечения безопасности пассажиров, уточнили в ведомстве.
