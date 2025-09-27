Почему уральцы чаще болеют раком кишечника и как распознать онкозаболевание

В Свердловской области люди чаще болеют раком толстого кишечника, а смертность выше при раке легких. Один из факторов риска — любовь уральцев к мясу, алкоголю и курению. Какие еще есть причины возникновения онкозаболеваний и как распознать первые симптомы рака — URA.RU узнало у врачей и экспертов прошедшего в Екатеринбурге II Уральского онкологического форума.
Статистика
Самые распространенные виды рака
В 2025 году самым распространенным видом рака в Свердловской области стал рак толстого кишечника, включая колоректальный рак (19%). На втором месте — рак молочной железы, который составляет 16% от всех новообразований, рак кожи стоит на третьем месте и в структуре выявленных онкозаболеваний занимает почти 13%.
При каком виде рака выше смертность
Первое место по смертности во всем мире, в том числе в регионе, занимает рак легкого, рассказывает главный онколог Свердловской области Денис Демидов. Он конкурирует с раком толстого кишечника, у женщин — раком молочной железы и шейки матки, у мужчин — раком предстательной железы, почки и желудка. «Такие аутсайдеры по заболеваемости, как рак поджелудочной железы и печени, по смертности при этом занимают 5-6 место. При этом рак легкого безусловно вызван курением. По нашим подсчетам, если бы люди бросили курить, у нас заболеваемость раком легкого была бы ниже на 15%», — подчеркнул Демидов.
По словам президента ассоциация онкопациентов «Здравствуй!», члена Совета по правам человека Ирины Борововой, летальность пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО) в Свердловской области выше, чем в среднем по России. Если одногодичная летальность от ЗНО по KPI должна составлять 17,3%, то в Свердловской области она достигает 19,4%.
Главные причины возникновения рака
Курение онкологи всего мира ставят как провокатор почти всех видов рака. «Ни онкологию, не прием лекарств. На втором месте среди факторов риска развития онкологических заболеваний — ожирение. Также среди причин возникновения рака — алкоголь», — уточнила Боровова.
Существуют и внешние факторы, провоцирующие рак. Самым частым является ультрафиолетовое излучение, а именно солнечные ожоги, отмечает врач-онколог, маммолог, хирург, заведующая первым онкологическим отделением Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) Маргарита Магдалянова. Также к новообразованиям приводят накопленные за жизнь (ближе к 50 годам) за счет ультрафиолета генетические поломки. Про наследственные факторы тоже не следует забывать. Работа с вредными веществами (химикатами, тяжелыми металлами) также может повлиять на мутагенную активность и стать причиной возникновения рака. А вот излучение от телефона — это миф, рассказала Магдалянова.
«То, что в Свердловской области жители чаще болеют раком кишечника, обусловлено температурными режимами и привычками питания. Где холоднее, люди потребляют больше мясной продукции, что связано с риском возникновения колоректального рака», — рассказал врач-онколог СООД Дмитрий Гусев.
В южных регионах, например, на первое место выходит рак кожи из-за высокого уровня инсоляции (облучение поверхностей солнечным светом — прим. URA.RU). Красное мясо в большом количестве приводит к нарушению всасываемости белков, что провоцирует хроническое старение в кишечнике, дисплазию (патологическое изменение органов, которое характеризуется нарушением их нормальной структуры — прим. URA.RU), а в дальнейшем уже колоректальные заболевания.
Как самостоятельно выявить рак
Безусловно, лучший способ выявить рак — проведение скрининга, к чему активно призывают врачи. Однако некоторые виды рака проявляют себя внешне, поэтому обнаружить онкозаболевание можно самостоятельно, главное, быть внимательным к своему телу.
«Онкологи имеют все возможности вылечить заболевание, обнаруженное на ранней стадии, в том числе рак легкого. Есть страны, которые демонстрируют выживаемость при раке молочной железы 90%, Россия еле-еле перешагивает 60%. Женщины не обращаются. Бывают случаи, когда приходят к врачу уже с полураспадом груди и жалуются на то, что гниет и плохо пахнет. При этом шишку можно было заметить, рак развивался пять лет, потому что это визуализируемый рак. Возьмите себе за правило ежегодно проходить обследование», — рекомендует Боровова.
Первые симптомы рака
Маммолог Магдалянова уверена, что каждая женщина должна регулярно себя осматривать, что поможет своевременно выявить рак груди. Невооруженным глазом можно увидеть асимметрию молочных желез, асимметрию сосков или их втяжение, локальное западание (втяжение) кожи над опухолью, отек в виде лимонной корки или покраснение кожи. Любой из этих симптомов должен привести женщину к врачу. Если регулярно проводить самообследования, женщина может обнаружить опухоль, которая как правило не болит и никак не беспокоит до тех пор, пока не вырастет до большого размера и не даст метастазы.
Необходимо подушечками четырех пальцев по часовой стрелке пропульпировать молочную железу от периферии к центру, придавливая ткань молочной железы к грудной клетке. Так можно обнаружить очаговые образования внутри молочной железы. Не стоит забывать осматривать и лимфатические узлы — для этого достаточно положить руку под мышку или над ключицей, если изменения — сразу будет понятно.
Также самим можно обнаружить рак кожи. «При меланоме кожи, которая является самой злокачественной опухолью, можно сказать королевой онкологии, видны пигментные пятна черного цвета. Иногда они образуются из родинок, но могут встречаться и на неизмененной коже», — делится онколог. Если у взрослого человека появилась родинка, которая растет и меняется, нужно сразу обратиться к дерматологу. Базально-клеточный рак кожи проявляется в виде розовых пятен на открытых участках тела (лицо, конечности), которые подвергаются солнечному облучению. Люди с большим количеством родинок должны посещать дерматолога регулярно.
