Глава СК Бастрыкин попросил возбудить дела против нескольких судей
19 ноября 2025 в 20:51
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Следственном комитете России запросили разрешение на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей. С такой просьбой обратился глава ведомства Александр Бастрыкин. Вопрос о даче согласия на возбуждение дел будет рассмотрен на заседании Высшей квалификационной коллегии судей. В ней примет участие председатель Верховного Суда Игорь Краснов.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал