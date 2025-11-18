Украинцам необходимо перенимать опыт европейцев и экономить электроэнергию, заявил Зайченко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Графики отключения электроэнергии, вводимые на Украине ежедневно из-за повреждений советующей инфраструктуры, возможно, сохранятся на протяжении всей предстоящей зимы. Об этом заявил председатель правления компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

«Это возможно. <...> Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи вместе с владельцами объектов генерации делаем все возможное, чтобы отключения были минимизированы или отменены», — заявили в организации. Информацию передает РБК-Украина.

Зайченко подчеркнул необходимость для украинцев заимствовать европейский опыт в области экономии электроэнергии. В своем ответе на вопрос о целесообразности запасаться теплыми свитерами он указал, что жители Европы на протяжении многих десятилетий придерживаются практики рационального использования энергоресурсов, и Украине следует последовать этому примеру.

