В Киеве предрекли украинцам сложную зиму
Украинцам необходимо перенимать опыт европейцев и экономить электроэнергию, заявил Зайченко
Графики отключения электроэнергии, вводимые на Украине ежедневно из-за повреждений советующей инфраструктуры, возможно, сохранятся на протяжении всей предстоящей зимы. Об этом заявил председатель правления компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
«Это возможно. <...> Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи вместе с владельцами объектов генерации делаем все возможное, чтобы отключения были минимизированы или отменены», — заявили в организации. Информацию передает РБК-Украина.
Зайченко подчеркнул необходимость для украинцев заимствовать европейский опыт в области экономии электроэнергии. В своем ответе на вопрос о целесообразности запасаться теплыми свитерами он указал, что жители Европы на протяжении многих десятилетий придерживаются практики рационального использования энергоресурсов, и Украине следует последовать этому примеру.
В начале ноября в Киеве начались массовые отключения электричества после того, как власти сообщили о новом повреждении энергетической инфраструктуры. С того момента регулярно появляются сообщения о дополнительных повреждениях, а графики отключения электроэнергии теперь охватывают большую часть регионов страны.
