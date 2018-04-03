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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
20:05  03 апреля 2018 0

В Челябинске главный по мигрантам поставил взятки на поток и отправился за решетку. ФОТО

Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, клетка, белоносов владимир
Подполковник полиции пытался прятать лицо от прессыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тракторозаводский районный суд Челябинска 3 апреля, во вторник, удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу начальника отдела миграционного контроля управления по делам миграции ГУ МВД по региону Владимира Белоносова. Подполковник полиции отправлен в СИЗО до 2 июня, передает корреспондент «URA.RU». На заседании суда были озвучены шокирующие данные — высокопоставленный силовик поставил получение взяток на поток, брал по 500 рублей за каждого гастарбайтера.

Владимир Белоносов сидел за решеткой в куртке, натянув на голову капюшон. Подполковник полиции, насколько это возможно, пытался прятать лицо от фото- и видеокамер. Сумма взяток, ранее озвученных следователями, выросла с 400 тыс. рублей до миллионов. Как следовало из материалов дела, Белоносов получил три взятки — два раза по 1,5 млн рублей и один раз в 660 тыс. рублей. По версии следствия, эти деньги ему платили с 2008 по 2016 годы. Речь идет о том периоде, когда Белоносов служил в УФМС Калининского района, до реформы миграционной службы и перехода ФМС в полицию.

Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, судебное заседание, белоносов владимир
На заседании зачитали шокирующие эпизоды
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, белоносов владимир
Владимир Белоносов считался ключевой фигурой в вопросах миграции
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, акулич константин, белоносов владимир
Адвокаты просили отправить силовика под домашний арест
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, клетка, суд, белоносов владимир
«Гроза мигрантов» Владимир Белоносов отправлен в СИЗО
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как считают силовики, Белоносов брал деньги за постановку гастарбайтеров на учет по фиктивным адресам, а проверок не проводил. С каждого иностранного рабочего бизнесмены, нанимавшие их, платили по 500 рублей. Белоносов лично договаривался с представителями бизнеса. По данным «URA.RU» из собственных источников, мигрантов регистрировали в квартирах родных и знакомых подполковника полиции. Сторона обвинения заявила, что Белоносов, находясь на свободе, может оказывать давление на свидетелей, давших на него показания. Адвокаты Константин Акулич и Лариса Котлецова просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, указав на наличие сердечного заболевания у своего 47-летнего подзащитного.

Подполковнику полиции предъявлено обвинение по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по ч.1 ст. 290 (получение взятки должностным лицом). Белоносов был задержан сотрудниками УФСБ и следственного управления СК РФ по региону 2 апреля, в понедельник. В управлении по делам миграции прошли обыски. Ранее, когда миграционная служба была отдельным ведомством, Белоносов служил под руководством Артура Дамерта и Сергея Рязанова. Оба начальника были осуждены за коррупцию. Дамерт получил пять лет, приговор вынесли в марте 2015 года, и в июне нынешнего года уже может выйти по УДО. Рязанов умер в заключении.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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