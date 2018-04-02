Как арестованный полицейский начальник «работал» с мигрантами на Урале

19:05 02 апреля 2018 0

С одного мигранта брали по тысяче рублей? Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодняшнюю ночь высокопоставленный полицейский, которого боялись все мигранты Челябинской области, проведет в ИВС. Владимир Белоносов — начальник отдела миграционного контроля управления по делам миграции ГУ МВД по региону — попался на мелких, по нынешним временам, взятках. Если вина будет доказана, то он отправится туда, где отбывает наказание один из его бывших руководителей, а другой экс-начальник скончался.

Едва начавшееся рабочее утро 2 апреля, в понедельник, в управлении по делам миграции ГУ МВД по региону было омрачено сотрудникам УФСБ и следователями СК РФ по региону. В офисе управления прошли обыски, а начальник отдела миграционного контроля Владимира Белоносова увезли в наручниках на допрос в следственное управление. По данным источника «URA.RU», опрос будет продолжаться до позднего вечера, после чего его отправят в ИВС, а меру пресечения изберут завтра, 3 апреля.

В управлении по делам миграции ГУ МВД по региону рабочее утро было испорчено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Операция (ее разрабатывали в УФСБ) проходила в строжайшей секретности. Достаточно сказать, что начальник управления по делам миграции Светлана Селиверстова — супруга замначальника оперативно-розыскной службы безопасности полицейского главка региона Вячеслава Селиверстова. «Чекисты» зорко следили за тем, чтобы не было утечки информации.

«Подозревается в совершении преступлений, по п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Речь пока идет о сумме в 400 тыс. рублей, который получил Белоносов за 10 лет, с 2008 по 2018 годы. Как считают силовики, начальник отдела миграционного контроля брал деньги за постановку гастарбайтеров по фиктивным адресам, а проверок не проводил.

Получается, что речь идет и о том периоде, когда Белоносов служил в отделе ФМС Калининского района Челябинска.

«Примечательно, что в Калининском районе, когда там работал Белоносов, регистрировалось до 20 тысяч мигрантов в год. Для сравнения, в других районах регистрировалось от семи до десяти тысяч иностранцев,

— рассказывает «URA.RU» собственный источник. — Возникали вопросы, почему иностранные рабочие так охотно регистрируются именно в Калининском ОФМС. Чуть ли не по почте регистрировали. Но потом начальник управления Сергей Рязанов пошел под суд, уже было не до районов, а затем и ФМС ликвидировали».

Владимир Белоносов (слева) считался грозой нелегальным мигрантов

Еще один источник сообщает, что Белоносов, якобы, брал по мелочи, чуть ли не по одной тысяче рублей за каждого мигранта, если у того были проблемы. Его «сдали» те, кто по уже сложившейся традиции, передавал через посредников деньги. «С виду же Белоносов — гроза всех мигрантов, лично выезжает на рынки и по его указанию берут всех подряд. Сейчас его будут сдавать, и сумма предполагаемых взяток вырастет значительно», — прогнозирует источник, хоть и не исключает того, что Белоносова могли оговорить.

Один из руководителей компаний, ранее привлекавших мигрантов, на условиях анонимности заявил, что нынешнюю ситуацию создали областные власти. «По решению губернатора Бориса Дубровского, в Челябинской области обнулили квоты для трудовых мигрантов. Это с одной стороны было направлено на поддержку нашего рынка труда. С другой, увело в тень эту сферу и расширило рынок нелегальной рабочей силы. Решение губернатора не сократило количество мигрантов, которые работают, а изменило их статус. Если ранее их статус был более-менее правовым, велась борьба между фирмами за квоты, то сейчас они находятся в стране нелегально. А у сотрудникам ФМС появился соблазн заработать на этом», — говорит эксперт. По его словам, как правило, силовики получают деньги за отсутствие проверок предприятий, где работают гастарбайтеры, и за обоснование пересечения границы и пребывания в России трудовым мигрантам. Но другие источники считают, что коррупция в миграционной службе началась уже давно.

Владимир Белоносов, пока ФМС была отдельным ведомством, трудился под руководством Артура Дамерта, Сергея Рязанова и Олега Датских. Первые двое пошли под суд, теперь скандал с Белоносовым. Артур Дамерт, получивший пять лет, приговор вынесли в марте 2015 года, в июне нынешнего года уже может выйти по УДО. Рязанов умер в заключении.

Экс-начальник УФМС Артур Дамерт уже летом может выйти по УДО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Все началось с Артура Дамерта, — рассказывает „URA.RU“ источник. — Во второй половине нулевых годов в России, как и на Южном Урале, был строительный бум, на стройках работали мигранты. Дамерт услугами этих мигрантов воспользовался. Не стеснялся, что называется, за то и поплатился. Сергей Рязанов не учел, что отныне за УФМС очень жесткий контроль, все прослушивается и просматривается, нет и не будет карт-бланша доверия. Его и задержали-то через три месяца как вынесли приговор Дамерту».

По словам источника, когда ведомство возглавил Олег Датских, за УФМС следили все также жестко, но претензий к руководителю не было. После ликвидации ФМС и перехожа сотрудников в полицию, Датских не нашлось места в ГУ МВД по региону, и губернатор Борис Дубровский пригласил его на службу в областное правительство. Сейчас Датских руководит государственной жилищной инспекцией.

«Белоносов расслабился. Не учел, как и Рязанов, что с контроля не снимали, — говорит источник. — А за ним смотрели очень пристально. Регион приграничный. Идет подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, к теме мигрантов отношение особое».