17 августа 2023

Экс-главврач скандальной пермской больницы устроился проктологом в Махачкале

Бывший главврач пермской больницы имени Вагнера нашел работу в Дагестане
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Бывший главврач пермской больницы нашел работу в сети частных клиник Фото:

Роман Конев, ранее возглавлявший в Пермском крае больницу имени Вагнера в Березниках, устроился на работу колопроктологом в сеть частных клиник «Целитель» в Дагестане. Он работает в одном из филиалов сети, находящемся в Махачкале.

«Информация о враче — Конев Роман Андреевич. Ведет прием в поликлинике города Махачкала, ул. Магомедтагирова, 172 В. Лечение заболеваний — колопроктология, общая хирургия, медицинский стаж — 16 лет. Стоимость приема — до 2500 рублей», — сообщается на сайте сети клиник «Целитель».

Роман Конев с октября 2019 года по февраль 2021 года возглавлял краевую больницу имени Вагнера в Березниках. За время его работы из медицинского учреждения уволились около 100 сотрудников, среди них два десятка врачей. Некоторые из медиков признавались, что были вынуждены уйти «из-за невыносимой обстановки», созданной руководством больницы.

Местные жители также выражали недовольство главврачом, устроив сбор подписей за отставку руководителя больницы на сайте Change.org. Незадолго до увольнения самого Конева больницу с проверкой посетила министр здравоохранения края Анастасия Крутень. Возможной причиной ухода Конева с должности назывались накопившиеся претензии краевого минздрава к его работе. После увольнения медик возглавил городскую клиническую больницу №9 в Ижевске.

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Роман Конев, ранее возглавлявший в Пермском крае больницу имени Вагнера в Березниках, устроился на работу колопроктологом в сеть частных клиник «Целитель» в Дагестане. Он работает в одном из филиалов сети, находящемся в Махачкале. «Информация о враче — Конев Роман Андреевич. Ведет прием в поликлинике города Махачкала, ул. Магомедтагирова, 172 В. Лечение заболеваний — колопроктология, общая хирургия, медицинский стаж — 16 лет. Стоимость приема — до 2500 рублей», — сообщается на сайте сети клиник «Целитель». Роман Конев с октября 2019 года по февраль 2021 года возглавлял краевую больницу имени Вагнера в Березниках. За время его работы из медицинского учреждения уволились около 100 сотрудников, среди них два десятка врачей. Некоторые из медиков признавались, что были вынуждены уйти «из-за невыносимой обстановки», созданной руководством больницы. Местные жители также выражали недовольство главврачом, устроив сбор подписей за отставку руководителя больницы на сайте Change.org. Незадолго до увольнения самого Конева больницу с проверкой посетила министр здравоохранения края Анастасия Крутень. Возможной причиной ухода Конева с должности назывались накопившиеся претензии краевого минздрава к его работе. После увольнения медик возглавил городскую клиническую больницу №9 в Ижевске.
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