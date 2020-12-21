Главврач больницы Березников может покинуть должность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный врач краевой больницы имени Вагнера в Березниках (Пермский край) Роман Конев может покинуть свой пост после ревизии министра здравоохранения края Анастасии Крутень. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Сегодня министр посетила с рабочим визитом медучреждения Березников, а также Александровска и Яйвы. После этого она встретилась с персоналом краевой больницы имени Вагнера.

По словам источника, разговор с медиками Крутень вела без главного врача больницы. «Эта встреча получилась спонтанной, в планах у Крутень ее не было. Разговор министра с медиками шел без главного врача и начальника отдела кадров больницы. Скорее всего, что после этого разговора Конев покинет должность главврача», — сказал источник, уточнив, что Конев «в ближайшее время может написать заявление на увольнение по собственному желанию».

В пресс-службе больницы URA.RU информацию о возможной отставке главврача оставили без комментариев. В то же время там подтвердили факт встречи министра с медиками. «Она интересовалась у сотрудников ситуацией, которая сложилась в больнице», -пояснили в медучреждении. Там добавили, что Крутень «взяла паузу и дала Коневу 2-3 месяца на исправление ситуации».

По данным источника URA.RU, в 2020 году из больницы им Вагнера уволилось около 100 сотрудников, среди них два десятка врачей (общий штат сотрудников больницы около 2 тысяч человек). Ранее ее покинул главный детский хирург с 30-летним стажем Лариса Гурьянова. Сейчас березниковцы организовали сбор подписей за отставку руководителя больницы на сайте Change.org. На момент публикации новости ее подписало свыше 1400 человек.

Конев возглавил больницу в октябре прошлого года. URA.RU рассказывало о недовольстве местных жителей руководством больницы имени Вагнера из-за действий медперсонала. Медсестру больницы обвинили в избиении детей-инвалидов; пожилая пермячка получила синяки после нескольких дней лечения в медучреждении; житель города, которого отказались класть в больницу, скончался.