Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Малайзии умер двухлетний ребенок из России, которого ужалила медуза

20 ноября 2025 в 13:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кубомедузы обитают в тропических и субтропических водах

Кубомедузы обитают в тропических и субтропических водах

Фото: Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Двухлетний ребенок из России получил ожог от ядовитой кубомедузы и скончался в больнице в Малайзии. Об этом сообщило агентство Bernama со ссылкой на отца ребенка Никиту Якубанца.

«Врачи в течение четырех дней делали все возможное, чтобы спасти сына», — рассказал отец. Родители мальчика намерены кремировать его тело в Малайзии и перевезти прах на родину в Хабаровск. Семья прибыла в Малайзию 14 ноября и планировала оставаться в стране до 26 ноября.

После трагического инцидента спасательная служба острова Лангкави приняла ряд мер для обеспечения безопасности туристов. В частности, был усилен контроль за ситуацией на пляжах. Туристов предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности при купании.

Продолжение после рекламы

Ранее сообщалось, что на острове Лангкави мальчик из России пострадал от укуса кубомедузы — ребенок получил тяжелый ожог. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Для оказания помощи было использовано противоядие, которое доставили из соседнего штата.

Кубомедузы — это ядовитые существа, которые обитают в тропических и субтропических водах. Они часто встречаются у берегов Австралии и Тасмании. Укус кубомедузы может представлять серьезную опасность для человека, вплоть до летального исхода.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Георгий
    20 ноября 2025 14:55
    Поражает безответственность некоторых родителей. Тащить малюсенького ребенка в такие места где есть опаснейшие паразиты, насекомые, змеи, куба медузы ... . Я бы предложил законодательно запретить вывозить детей до пяти лет в такие страны.
Добавить комментарий
Следующий материал