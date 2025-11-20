В Малайзии умер двухлетний ребенок из России, которого ужалила медуза

Кубомедузы обитают в тропических и субтропических водах Фото: Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Двухлетний ребенок из России получил ожог от ядовитой кубомедузы и скончался в больнице в Малайзии. Об этом сообщило агентство Bernama со ссылкой на отца ребенка Никиту Якубанца.

«Врачи в течение четырех дней делали все возможное, чтобы спасти сына», — рассказал отец. Родители мальчика намерены кремировать его тело в Малайзии и перевезти прах на родину в Хабаровск. Семья прибыла в Малайзию 14 ноября и планировала оставаться в стране до 26 ноября.

После трагического инцидента спасательная служба острова Лангкави приняла ряд мер для обеспечения безопасности туристов. В частности, был усилен контроль за ситуацией на пляжах. Туристов предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности при купании.

Ранее сообщалось, что на острове Лангкави мальчик из России пострадал от укуса кубомедузы — ребенок получил тяжелый ожог. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Для оказания помощи было использовано противоядие, которое доставили из соседнего штата.