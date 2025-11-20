Умеет управлять истребителем и очень вынослив: что вы не знали о Патриархе Кирилле

Патриарх Московский и Всея Руси отмечает день рождения 20 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Патриарх Кирилл — одна из самых заметных фигур современной религиозной жизни — 20 ноября 2025 года отмечает 79 лет со дня рождения. Его путь от техника-картографа до предстоятеля Русской православной церкви включал яркую церковную карьеру, активное участие в международных диалогах, масштабную общественную деятельность и громкие публичные позиции. Как формировался нынешний Патриарх Московский и всея Руси — в материале URA.RU.

Ранние годы и образование

Будущий патриарх Кирилл (в миру — Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника Михаила Гундяева и преподавателя Раисы Гундяевой. В юности работал техником-картографом в Ленинградской геологической экспедиции, совмещая труд с учебой.

В 1965 году он поступил в Ленинградскую духовную семинарию, затем — в Духовную академию, где проявил исключительные способности: по требованию митрополита Никодима сдавал два курса за год, а выпускался из академии с отличием и кандидатской степенью по богословию.

Семья Гундяевых была глубоко церковной: старший брат Николай стал протоиереем и ректором Петербургской духовной академии, младшая сестра Елена — преподавателем церковных искусств и заслуженным деятелем искусств РФ.

Начало церковного служения

В апреле 1969 года Владимир Гундяев принял монашество с именем Кирилл. В том же году был рукоположен в иеродиакона, затем — в иеромонаха. Уже в 1970 году он начал служить личным секретарем митрополита Никодима — одного из ключевых иерархов того времени.

Архимандрит Кирилл (крайний справа) Фото: Maxodn/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

С 1971 года архимандрит Кирилл представлял Московский патриархат при Всемирном совете церквей в Женеве, активно участвуя в международных диалогах. В 1974 году он возглавил Ленинградскую духовную семинарию и академию.

В марте 1976 года он был рукоположен в епископа Выборгского, а вскоре стал архиепископом, руководил приходами Московского патриархата в Финляндии и занимал ряд ключевых постов в международных церковных организациях. Он входил в Центральный комитет Всемирного совета церквей и комиссии по вопросам христианского единства.

С 1984 года Кирилл — архиепископ Смоленский и Вяземский, затем Смоленский и Калининградский. А в 1989 году он возглавил Синодальный отдел внешних церковных связей — один из наиболее важных органов РПЦ, где работал почти 20 лет, вплоть до избрания патриархом.

Избрание Патриархом Московским и всея Руси

После кончины патриарха Алексия II Кирилл был назначен патриаршим местоблюстителем, а 27 января 2009 года Поместный собор избрал его новым предстоятелем Русской православной церкви, где он получил 75% голосов.

1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация, на которой присутствовали российские и зарубежные государственные лидеры.

Дмитрий Медведев поздравил Патриарха с интронизацией Фото: Kremlin.ru/wikipedia.org/CC BY 4.0

Уже в первые месяцы патриарх Кирилл провел ряд важных встреч, закрепил управление Калининградской и Балтийской епархией, совершил символические богослужения и свой первый зарубежный визит — к Константинопольскому патриархату.

В 2010-е годы он активно посещал православные страны: Грецию, Афон, Молдову, Антиохию, Польшу, участвовал в межконфессиональных диалогах и международных религиозных мероприятиях.

Высказывания и публичная деятельность Кирилла

Патриарх Кирилл неоднократно выступал с публичными заявлениями, касающимися церковной и общественной жизни. Еще будучи митрополитом, активно участвовал в деятельности Всемирного русского народного собора — крупнейшего общественного форума страны, созданного в 1993 году. Занимая пост заместителя главы ВРНС в период патриаршества Алексия II, он не только участвовал в разработке решений Собора, но и часто становился его публичным голосом.

Несмотря на то что многие наблюдатели отмечали его «политическое поправение», сам Кирилл продолжал придерживаться умеренно западнических взглядов. Об этом он прямо говорил, обсуждая необходимость модернизации России: технический прогресс, по его словам, невозможен без учета опыта Запада, и «глупым упрямством» было бы пытаться изобретать путь, противопоставленный мировым достижениям.

В феврале 2008 года Кирилл выступил в Кремле на XII ВРНС, рассуждая о том, как молодежи искать свой путь и строить жизнь в условиях современного общества. В этот же период он появлялся на крупных общественных мероприятиях, включая церковно-общественную выставку «Православная Русь» и телевизионный проект «Имя Россия», где представлял образ Александра Невского — будущего победителя зрительского голосования.

Уже в сане патриарха Кирилл в мае 2009 года впервые открыл Всемирный русский народный собор как его глава. Тогда его доклад был посвящен теме духовной экологии и роли молодежи в преодолении кризисов. В июне того же года он сделал одно из наиболее цитируемых заявлений, назвав огромные потери СССР в Великой Отечественной войне последствием «страшного греха богоотступничества» и духовного надлома народа.

Патриарх нередко высказывается на общественно-политические темы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В последующие годы патриарх продолжал активно реагировать на общественные события. В 2010-м он говорил о проблеме человеческой безответственности на дорогах, отмечая, что технический прогресс должен сопровождаться моральной зрелостью. В январе 2011-го он обозначил ключевую задачу Церкви — воспитание человека, способного к подвигу и жертве, и создание вокруг молитвы «активного поля жизнедеятельности».

В 2012 году он резко осудил акцию Pussy Riot в Храме Христа Спасителя, называя ее кощунством и «глумлением над святыней». Рейтинг доверия к нему в те годы оценивался социологами как достаточно высокий.

Украинский вопрос и международные санкции

С конца 2010-х отношения РПЦ с Константинопольским патриархатом обострились из-за украинской церковной темы. Встреча патриарха Кирилла с патриархом Варфоломеем в 2018 году не привела к согласию. Вскоре РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

В конце февраля 2022 года духовенство Сумской епархии УПЦ МП выступило с обвинениями в адрес патриарха Кирилла, заявив, что он «не осудил действия российской власти». На этом фоне епархия объявила о прекращении литургического поминовения его имени.

Уже 2 марта исполняющий обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей, представитель Румынской православной церкви Иоанн Саука обратился к патриарху с открытым призывом выступить посредником между сторонами конфликта и публично защитить жителей Украины, оказавшихся в зоне боевых действий. В ответном письме Кирилл возложил ответственность за происходящее на западные государства, отметив, что они, по его мнению, «накачивали Украину оружием и инструкторами» и стремились «переформатировать» сознание украинцев и русских, проживающих в стране, превращая их «во врагов России».

13 марта, в день праздника Торжества православия, патриарх Кирилл передал директору Росгвардии Виктору Золотову Августовскую икону Божией Матери, предназначенную для размещения в главном храме войск Национальной гвардии в Балашихе.

А 21 сентября, обращаясь к верующим в Зачатьевском монастыре Москвы, патриарх отметил, что украинцев нельзя считать врагами, подчеркнув необходимость сохранять духовное единство народа.

После начала конфликта на Украине на патриарха Кирилла неоднократно оказывалось давление со стороны иностранных церковных и политических структур. В итоге с 2022 года ряд стран — Великобритания, Литва, Канада, Украина, Австралия, Новая Зеландия и Чехия — включили его в санкционные списки. При этом Венгрия выступила против введения санкций на уровне ЕС.

Получил в подарок велосипед и управлял истребителем: чего вы не знали о Патриархе

Патриарх Кирилл нередко удивляет даже тех, кто считает, что знает о нем все. Еще в бытность ректором Ленинградских духовных академии и семинарии он стал первооткрывателем: впервые ввел уроки физкультуры для будущих священников. И сделал это не формально — сам много лет катался на горных и водных лыжах, любил плавать, интересовался единоборствами и ежедневно проходил пешком значительные расстояния.

В 2014 году Кирилл показал, что общение с молодежью — не обязанность, а искренняя потребность. На торжествах в честь 700-летия Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде он встретился с подростками, которые приехали туда на велосипедах из Нижнего Новгорода, доставив икону с изображением Сергия Саровского и Сергия Радонежского. Ребята подарили Патриарху велосипед — и он пообещал, что обязательно будет на нем ездить.

Патриарх Кирилл редко устает, отмечают журналисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Но, пожалуй, один из самых необычных фактов — его опыт в авиации. Глава РПЦ действительно не раз управлял МиГ-29, пишет aif.ru. Это происходило в 90-е, когда он окормлял Смоленский авиационно-истребительный полк. Тогдашние летчики вспоминали, что Патриарх в кабине чувствовал себя уверенно и спокойно.

Во время поездки по Вологодской епархии Кирилл познакомился с детьми из проекта «Хочу в семью». Одиннадцатилетний Дима, который обожает готовить пончики с мамой и братьями, спросил у Патриарха, делал ли он такое же блюдо в детстве. Кирилл рассмеялся: пончиков, мол, тогда не было, зато пряники он готовил часто — и делал это с удовольствием.

Выдержка Патриарха стала почти легендой среди журналистов. Службы, продолжительные поездки, многочасовые крестные ходы — все это он переносит легче, чем многие молодые люди. Так, после девятичасового перелета в 2016 году он провел двухчасовую встречу в аэропорту Гаваны с Папой Римским Франциском, затем отправился в двухнедельный тур по Америке, а после — в Антарктиду, где терпеливо позировал с пингвинами.

Не менее показателен случай, произошедший на обратном пути из этой поездки. На борту самолета, где находились Патриарх и журналисты, отказал двигатель. Как отмечало издание aif.ru, пока окружающие молились и переживали, Кирилл спокойно обсуждал рабочие вопросы со своим пресс-секретарем, подавая пример абсолютного хладнокровия.

А в 2018 году глава РПЦ вернулся в Ферапонтов монастырь, чтобы увидеть фрески Дионисия — мечту, которую не мог осуществить почти 50 лет. В 1969-м, приехав к храму зимой, он не смог войти внутрь: сотрудница музея опасалась, что мороз повредит живопись. И лишь спустя полвека Патриарх наконец увидел то, ради чего приехал когда-то молодым священником.

Что делает сегодня

Патриарх Кирилл продолжает возглавлять Русскую православную церковь, участвует в крупных церковных мероприятиях, встречах с государственными деятелями, проводит богослужения, освящения храмов и международные визиты.