Радиостанция Судного дня передала новое сообщение в эфир

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало новое послание
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
«Радиостанции Судного дня» (УВБ-76) передала в эфир новое сообщение. На этот раз прозвучало слово «Коммерсант».
«НЖТИ 75206 KOMMEPCAHT 9477 7037», — прозвучало в эфире 20 ноября в 11:04 по московскому времени. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи».
Коротковолновая радиостанция УВБ-76 вещает с 1976 года. В среде радиолюбителей она известна под прозвищем «жужжалка» из-за того, что в эфире преимущественно звучат шумы и монотонное жужжание. Закодированные сообщения, которые транслируются на волнах этой радиостанции, нередко становятся предметом обсуждений в социальных сетях — пользователи пытаются найти связь между ними и мировыми событиями. Некоторые считают, что сообщения могут быть зашифрованным предупреждением о глобальных событиях, другие видят в них лишь набор случайных символов.
Ранее послание «Радиостанции Судного дня» вызвало тревогу в НАТО. 17 ноября передала серию кодированных сообщений, среди которых было слово «ЛАТВИЯ» — название одного из государств-союзников альянса.
