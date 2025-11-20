Радиостанция Судного дня передала новое сообщение в эфир

Коротковолновая радиостанция УВБ-76 вещает с 1976 года. В среде радиолюбителей она известна под прозвищем «жужжалка» из-за того, что в эфире преимущественно звучат шумы и монотонное жужжание. Закодированные сообщения, которые транслируются на волнах этой радиостанции, нередко становятся предметом обсуждений в социальных сетях — пользователи пытаются найти связь между ними и мировыми событиями. Некоторые считают, что сообщения могут быть зашифрованным предупреждением о глобальных событиях, другие видят в них лишь набор случайных символов.