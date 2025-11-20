В России увеличили МРОТ
С начала года МРОТ был проиндексирован до 22 440 рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Федеральный МРОТ с 1 января 2026 года вырастет до 27 093 рублей. В регионах он может быть выше за счет районных коэффициентов. Решение приняла Госдума на пленарном заседании.
«МРОТ с 1 января составит 27093 рублей в месяц», — проголосовали депутаты. Трансляция ведется на сайте ГД.
В конце октября депутат Госдумы от КПРФ и сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов предложил установить МРОТ в 45 тысяч рублей со следующего года. По его словам, расчеты Федерации независимых профсоюзов России показывают, что сумма должна превышать 50 тысяч рублей. Он также отметил, что с учетом инфляции и роста налоговой нагрузки текущий МРОТ в 27 тысяч рублей недостаточен для жизни. В июле председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов вовсе предлагал увеличить МРОТ до 60 тысяч рублей. С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда был проиндексирован до 22 440 рублей (на 16,6%).
- Важно20 ноября 2025 16:34Отрадно это....ждём повышение пенсии хотя бы на 10 тыс.р.....это важно для пенсионеров...