На Украине начался процесс увольнения главы офиса Зеленского

В Киеве происходят кадровые чистки в органах власти Фото: Официальный сайт президента Украины

В Верховной Раде Украины зарегистрировали постановление об увольнении двух высокопоставленных чиновников: главы офиса президента Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова. Это следует из карточки законопроекта.

Согласно карточке, опубликованной на сайте парламента, инициаторами регистрации постановления стали депутаты от партии «Европейская Солидарность», которая связана с экс-президентом Петром Порошенко (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом). Помимо Ермака и Умерова, депутаты призвали уволить председателя Госслужбы финансового мониторинга Украины Филиппа Пронина, руководителей наблюдательных советов госпредприятий и всех фигурантов «пленок Миндича», которые легли в основу расследования коррупционного скандала.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии, говорится, что эти чиновники своими решениями и бездействием подрывают доверие к государству. Есть подозрения, что они могут быть связаны с коррупционными схемами, которые вредили обороноспособности Украины.

