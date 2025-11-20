На Украине начался процесс увольнения главы офиса Зеленского
В Киеве происходят кадровые чистки в органах власти
Фото: Официальный сайт президента Украины
В Верховной Раде Украины зарегистрировали постановление об увольнении двух высокопоставленных чиновников: главы офиса президента Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова. Это следует из карточки законопроекта.
Согласно карточке, опубликованной на сайте парламента, инициаторами регистрации постановления стали депутаты от партии «Европейская Солидарность», которая связана с экс-президентом Петром Порошенко (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом). Помимо Ермака и Умерова, депутаты призвали уволить председателя Госслужбы финансового мониторинга Украины Филиппа Пронина, руководителей наблюдательных советов госпредприятий и всех фигурантов «пленок Миндича», которые легли в основу расследования коррупционного скандала.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии, говорится, что эти чиновники своими решениями и бездействием подрывают доверие к государству. Есть подозрения, что они могут быть связаны с коррупционными схемами, которые вредили обороноспособности Украины.
Ранее стало известно, что Андрей Ермак и Рустем Умеров, связанные с коррупционным скандалом, до сих пор не вернулись из Турции. В настоящее время в Киеве происходят кадровые чистки в органах власти: в течение десяти минут депутаты приняли решение об увольнении двух министров — Германа Галущенко (глава Минюста) и Светланы Гринчук (глава Минэнерго). Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский связан с делом владельца компании «Квартал 95» Тимура Миндича. Бизнесмена подозревают в организации преступного сообщества, оказании незаконного влияния на министров и легализации доходов, полученных преступным путем.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
