В интернете появился фейк об уголовном сроке за подглядывания в окна

20 ноября 2025 в 16:39
Ответственность может грозить только за систематическое наблюдение

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В интернете появилась информация о том, что можно получить пять лет заключения, если смотреть в окна соседям. Однако это фейк. Ответственность может наступить лишь за систематическое наблюдение, так как это может быть отнесено к незаконному сбору данных о частной жизни. За это грозит наказание до двух лет лишения свобода, а не до пяти. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. 

«Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица <...> наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей <...> либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет», — написано в статье 137 УК РФ. Речь в законе идет именно о систематическом наблюдении. В свою очередь пять лет лишения свободы можно получить только за незаконное распространение информации о несовершеннолетнем. Это закреплено в части 3 статьи 137 УК РФ. 

Ранее в интернете появилась информация о том, что россиян будут привлекать к административной ответственности за грязные коврики у входных дверей. Однако это является фейком. В законе о санитарном благополучии населения указаны правила для жилых помещений. Однако в нем не сказано про загрязнение коврика рядом с входной дверью. 

Материал из сюжета:

Опровержение фейковой информации

