Суд признал экстремистской книгу экс-депутата Вишневского*

Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской книгу бывшего депутата заксобрания города Бориса Вишневского (Признан иностранным агентом Минюстом РФ) «Хроники возрожденного Арканара». Решение было принято по иску прокуратуры, поддержанному экспертизой РГПУ им. Герцена.

«Само сравнение России с Арканарским королевством из книги „Трудно быть богом“ братьев Стругацких эксперты расценили как создание негативного образа действующей власти», — указано в материалах дела, передает «Фонтанка». Поводом для судебного разбирательства стала жалоба общественного движения «Зов народа». Проведенная экспертиза выявила в текстах Вишневского, изданных в 2015 году, признаки дискредитации власти, оправдания насилия и оскорбления чувств верующих.

Адвокаты политика оспаривали выводы экспертизы, указывая на их оценочный характер и возможную некомпетентность специалистов. Защита также заявила о политической подоплеке дела, сославшись на то, что активисты «Зова народа» подали жалобу через 10 дней после публикации статьи Вишневского, критиковавшей это движение.

В последние годы в России наблюдается ряд судебных дел, связанных с оценкой контента и имущества. Так, ранее Генпрокуратура добилась национализации ЧЭМК и «Арианта», а также взыскания с бывших владельцев «Арианта» 46,6 млрд рублей, которые были признаны убытками государства.





