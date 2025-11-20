Госдума усложнила получение ОМС для мигрантов

В России ужесточили правила выдачи полиса ОМС трудовым мигрантам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Госдума (ГД) приняла в третьем чтении закон, который позволит трудовым мигрантам, имеющим пятилетний страховой стаж, получать полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом стало известно в ходе пленарного заседения.

Этот документ был внесен на рассмотрение ГД в рамках бюджетного пакета 29 сентября. Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

В соответствии с утвержденным документом, получение полиса ОМС для трудовых мигрантов (за исключением высококвалифицированных специалистов) станет возможным лишь при условии их легальной трудовой деятельности в РФ. Также им необходимо накопить пять лет страхового стажа. Ранее необходимый стаж составлял три года.

В соответствии с законом, начиная с 1 января 2027 года, фонд ОМС получит полномочия по утверждению порядка согласования нормативов расходов, необходимых для реализации функций территориальными фондами. Также будет определен порядок расчета размеров этих нормативов. Это касается и ситуаций, когда территориальный фонд на территории субъекта Российской Федерации исполняет полномочия страховых медицинских организаций — в случаях, когда в реестре таких организаций отсутствуют компании, работающие на данной территории.