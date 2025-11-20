Иноагентов в России лишили налоговых льгот
Госдума приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ для иноагентов
В Налоговый кодекс России внесены изменения, которые устанавливают для всех иностранных агентов единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%. Также они лишены налоговых льгот. Решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании.
«Иноагенты лишаются ряда льгот и налоговых вычетов. Изменения также затрагивают организации-иноагенты и те компании, в которых доля участия иноагентов превышает 10%», — говорится в telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Новые нормы запрещают таким организациям применять пониженные ставки по налогу на прибыль и освобождаться от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав. «Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере», — подчеркивается в сообщении.
