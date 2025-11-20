Иноагентов в России лишили налоговых льгот

Госдума приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ для иноагентов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Налоговый кодекс России внесены изменения, которые устанавливают для всех иностранных агентов единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%. Также они лишены налоговых льгот. Решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании.

«Иноагенты лишаются ряда льгот и налоговых вычетов. Изменения также затрагивают организации-иноагенты и те компании, в которых доля участия иноагентов превышает 10%», — говорится в telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина.