Путин поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
20 ноября 2025 в 17:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил поздравления Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с его днем рождения. Он вручил ему букет на личной встрече. Об этом сообщает кремль.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал