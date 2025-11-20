Госдума изменила НДС до 22%, сохранив льготы для части товаров
Закон также предусматривает меры, направленные на поддержку предпринимательства
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
С 1 января 2026 года в России повысится НДС с 20 % до 22 %. При этом для ряда социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10 %. Такое решения приняла Госдума на пленарном заседании.
Принятый документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Льготная ставка НДС в 10 % сохранится для следующих категорий товаров:
- продукты питания;
- лекарства и медицинская продукция;
- товары для детей;
- издания периодической печати и книги;
- племенные сельскохозяйственные животные.
Из списка исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. С 2026 года они будут облагаться НДС по повышенной ставке в 22 %. Помимо изменения ставок НДС, закон предусматривает ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на уплату НДС и допустили в этом периоде нарушения. Таким предпринимателям предоставляется однократный отказ от применения пониженных ставок НДС.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Ура20 ноября 2025 18:01Главное что запад загнивает!
- 5520 ноября 2025 17:10Не спят. Всё о народе думают.