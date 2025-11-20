Госдума изменила НДС до 22%, сохранив льготы для части товаров

С 1 января 2026 года в России повысится НДС с 20 % до 22 %. При этом для ряда социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10 %. Такое решения приняла Госдума на пленарном заседании.

Из списка исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. С 2026 года они будут облагаться НДС по повышенной ставке в 22 %. Помимо изменения ставок НДС, закон предусматривает ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на уплату НДС и допустили в этом периоде нарушения. Таким предпринимателям предоставляется однократный отказ от применения пониженных ставок НДС.