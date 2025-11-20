РКН запретил блогерам создавать фейковые каналы, маскирующиеся под органы власти

РКН в октябре 2025 года из 14 тысяч поданных заявок одобрил лишь пять тысяч Фото: Размик Закарян © URA.RU

Роскомнадзор (РКН) не будет регистрировать каналы блогеров, в названиях которых фигурируют наименования российских органов власти, чтобы не вводить россиян в заблуждение. Об этом URA.RU рассказали в РКН.

«Для исключения введения граждан в заблуждение, в том числе в целях исключения возможных мошеннических действий, Роскомнадзор не будет осуществлять регистрацию подобных персональных страниц в перечне», — сообщили в РКН. В ведомстве добавили, что заявка будет отклонена даже в том случае, если блогер указал на своей странице, что его канал неофициальный.

В ведомстве также рассказали, что в октябре 2025 года было обработано более 14 тысяч обращений блогеров, чья аудитория превышает 10 тысяч человек. В итоге РКН отклонил девять тысяч заявок по различным причинам.

«Большое количество отказов свидетельствует, что в Роскомнадзоре очень серьезно относятся к тому, кого включать в перечень и на каких основаниях. И это хорошо — чем строже подход к проверке, тем выше уровень доверия к официально зарегистрированным страницам», — сказал член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.